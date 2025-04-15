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NBA／楊恩被吹出場 魔術附加賽大勝老鷹搶下第7種子

記者曾思儒／即時報導
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楊恩。(美聯社)
楊恩。(美聯社)

NBA附加賽今天點燃戰火，率先登場的東區對決，魔術隊在安東尼（Cole Anthony）板凳挺身而出下拉開領先，老鷹隊當家球星楊恩（Trae Young）第四節4分47秒又被連吹2個技術犯規出場，讓魔術以120：95輕取老鷹隊，搶下東區第7種子身分，季後賽首輪將對決尋求衛冕的「綠衫軍」塞爾蒂克隊。

魔術和老鷹都有傷兵狀況，老鷹強森（Jalen Johnson）因肩膀動刀賽季提前結束，魔術先發後衛薩格斯（Jalen Suggs）也因上月膝蓋動手術，賽季提前報銷，不過攻守兩端的大將班切羅（Paolo Banchero）和華格納（Franz Wagner）關鍵戰都有上陣，魔術首節也在從14：15落後下打出11：0攻勢反超，首節打完握有32：17優勢。

第二節魔術外線連發，領先擴大到57：35，半場也握有61：47優勢。

老鷹第三節努力追分，先打出一波19：9，勒佛特（Caris LeVert）上籃得手更讓差距縮小到68：71，不過魔術有安東尼打進兩球，帶動一波8：2攻勢，讓魔術領先回到兩位數，老鷹靠尼恩（Georges Niang）投進底角壓哨三分彈，才讓老鷹以73：79咬住比分。

第四節魔術點點開花，卡特（Wendell Carter Jr.）、布萊克（Anthony Black）都加入開火行列，幫助魔術打出28：12的開節猛攻，領先擴大到22分，楊恩4分47秒又被連吹2個技術犯規離場，氣勢盡失的老鷹落後分數愈來愈多，最終魔術就以120：95拿下主場勝利和季後賽門票。

安東尼攻下魔術最高26分，卡特19分，班切羅17分、9籃板、7助攻， 布萊克外線3投3中貢獻16分，華格納也有13分、13籃板「雙10」數據；老鷹以楊恩28分最佳，尼恩15分次高。

老鷹雖吞敗仍有一線生機，周五將和熱火隊及公牛隊的勝家搶最後一張東區季後賽門票。

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