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NBA／連三季開刀提前關機 黃蜂教頭向小鮑爾下達變壯令

記者劉肇育／即時報導
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黃蜂當家主控小鮑爾連3季提前報銷。 (美聯社)
黃蜂當家主控小鮑爾連3季提前報銷。 (美聯社)

NBA例行賽落幕後，不少球隊陸續舉行賽季封關記者會，其中以聯盟倒數第3名成績結束賽季的黃蜂，總教練李（Charles Lee）受訪時就直言，休賽季的第一任務就是幫助球隊一哥小鮑爾（LaMelo Ball）變得更加強壯，以適應各隊對於他高強度的防守。

過去幾年各項數據持續成長的小鮑爾，本賽季受到傷勢影響斷斷續續只打了47場比賽，但已經創下個人近3年新高，而他的數據也來到平均25.2分、7.4助攻，才華洋溢但耐戰力不足的問題依舊是小鮑爾為人詬病之處，如何幫助小鮑爾保持健康穩定出賽，也將是黃蜂球團休賽季的第一要務。

黃蜂總教練李在受訪時就直言，儘管小鮑爾的靈活度一直是他的一項優勢，不過近年聯盟各隊都不斷嘗試在防守端製造更高強度的對抗來阻止小鮑爾的影響力，也確實收到一些成效，「你可以發現，今年各隊都這樣做，這對他肯定是個困擾，儘管隨著他逐漸適應，現在狀況好多了，但一切仍必須從他的身體狀況開始，他必須變得更加強壯來勝任攻防兩端的任務，當你是聯盟最優秀的球員之一時，你必須要做好應對身體對抗的準備。」

對於過去三個賽季小鮑爾都以開刀方式提前關機，黃蜂總經理彼得森（Jeff Peterson）直言這絕不是球團與小鮑爾本人所樂見，「他是一名不可思議的球員，也很清楚當我們想要取勝時他必須留在場上，我們提供了一切的資源幫助他恢復，很開心賽季已經結束，他也將有足夠的恢復時間，為下個賽季做好準備。」

鮑爾

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