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NBA／勇士爆冷輸球 太陽無緣附加賽 杜蘭特失年度獎項資格

體育新聞組／綜合報導
太陽隊苦吞8連敗無緣附加賽，杜蘭特無緣角逐任何年度獎項。(路透)
太陽隊苦吞8連敗無緣附加賽，杜蘭特無緣角逐任何年度獎項。(路透)

勇士隊9日浪費12分領先，遭到馬刺隊前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）三分球絕殺，以111：114爆冷輸球，跌至西區第7。另一場太陽隊迎戰沒有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的雷霆隊，仍以112：125輸球，苦吞8連敗。太陽確定無緣附加賽，獨行俠則鎖定門票。

勇士第三節打出37：21攻勢，帶著12分領先進入末節。沒想到頑強的馬刺進攻爆發，比賽後段陷入膠著戰。關鍵時刻馬刺「城堡」卡瑟爾（Stephon Castle）妙傳強森（Keldon Johnson）得分，但隨後勇士格林（Draymond Green）被犯規，站上罰球線，兩罰全進。

馬刺最後一波進攻交給巴恩斯，他在巴特勒（Jimmy Butler）面前投進三分球，將比賽勝利帶走。

卡瑟爾和強森本場都攻下21分，巴恩斯三分球9中6，貢獻20分。

勇士輸球後戰績47勝33敗，跌落至西區第7。柯瑞（Stephen Curry）全場24投12中，拿下30分8籃板。巴特勒得到28分7助攻。

太陽9日首節打完領先10分，但雷霆第三節狂轟43分扭轉戰局，毫無懸念帶走勝利。

雷霆威廉斯（Jalen Williams）攻下全場最高的33分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）得到22分10籃板。太陽部分，布克（Devin Booker）得到20分14助攻，比爾（Bradley Beal）砍進25分。

太陽正式無緣附加賽，正在養傷的杜蘭特（Kevin Durant），可能已經打完身披太陽球衣的最後一場比賽。值得一提的是，杜蘭特本季只出賽62場，本季確定低於65場門檻，無緣角逐任何年度獎項。

巴恩斯三分球絕殺，打退勇士。(美聯社)
巴恩斯三分球絕殺，打退勇士。(美聯社)

馬刺 柯瑞

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