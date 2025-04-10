NBA／勇士爆冷輸球 太陽無緣附加賽 杜蘭特失年度獎項資格

太陽隊苦吞8連敗無緣附加賽，杜蘭特無緣角逐任何年度獎項。(路透)

勇士隊9日浪費12分領先，遭到馬刺 隊前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）三分球絕殺，以111：114爆冷輸球，跌至西區第7。另一場太陽隊迎戰沒有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的雷霆隊，仍以112：125輸球，苦吞8連敗。太陽確定無緣附加賽，獨行俠則鎖定門票。

勇士第三節打出37：21攻勢，帶著12分領先進入末節。沒想到頑強的馬刺進攻爆發，比賽後段陷入膠著戰。關鍵時刻馬刺「城堡」卡瑟爾（Stephon Castle）妙傳強森（Keldon Johnson）得分，但隨後勇士格林（Draymond Green）被犯規，站上罰球線，兩罰全進。

馬刺最後一波進攻交給巴恩斯，他在巴特勒（Jimmy Butler）面前投進三分球，將比賽勝利帶走。

卡瑟爾和強森本場都攻下21分，巴恩斯三分球9中6，貢獻20分。

勇士輸球後戰績47勝33敗，跌落至西區第7。柯瑞 （Stephen Curry）全場24投12中，拿下30分8籃板。巴特勒得到28分7助攻。

太陽9日首節打完領先10分，但雷霆第三節狂轟43分扭轉戰局，毫無懸念帶走勝利。

雷霆威廉斯（Jalen Williams）攻下全場最高的33分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）得到22分10籃板。太陽部分，布克（Devin Booker）得到20分14助攻，比爾（Bradley Beal）砍進25分。