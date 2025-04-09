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NBA／金塊炒掉冠軍教頭 勇士教頭柯爾也嚇到：這看起來不對

記者曾思儒／即時報導
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勇士隊柯瑞(左)與金塊前教頭馬龍在球場上互動。資料照片。(美聯社)
勇士隊柯瑞(左)與金塊前教頭馬龍在球場上互動。資料照片。(美聯社)

金塊隊炒掉帶隊超過10年的冠軍教頭馬龍（Michael Malone），成為NBA近期最重磅的消息，8日勇士隊4冠教頭柯爾（Steve Kerr）誠實說，聽到消息就和大家一樣驚訝，他說：「這看起來不對，但這就是我們在的商業環境，我們每個人某個時刻都會遇到類似狀況，事實就是這樣。」

不只馬龍，灰熊先前解僱總教練簡金斯（Taylor Jenkins）、國王隊季中和拿過年度最佳教練的布朗（Mike Brown）分道揚鑣，都讓NBA教練們對自己工作產生危機感。

第11年率勇士的柯爾也分享對NBA總教練「短命」的看法，他認為現在多數球隊的老闆是億萬富翁貨大企業，讓總教練更容易被犧牲，畢竟現在的NBA產業關乎許多金錢，「這有利有弊，我們比5年前獲得更高薪資，但我們也更容易受影響，因為我認為多數老闆不在意炒掉一個人，然後付錢要他走人。所以重申一次，這是我們選擇的商業模式，我們都喜歡，但可以肯定的是，這不是最穩定的職業。」

馬龍被炒掉後，柯爾和馬刺隊傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）及熱火隊教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）成為新冠肺炎疫情後仍在同樣隊伍的總教練，柯爾表示一直很喜歡自己工作和所屬的組織，和給予支持的管理階層以及才華洋溢的球員們一起合作，「我每天都很享受，但誰知道能維持多久？我不會花很多時間擔心這些，我就是去享受，再看會如何發展。」

NBA 馬龍 疫情

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