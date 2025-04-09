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NBA／湖人明對戰獨行俠 唐西奇心情複雜：不知道該期待什麼

記者劉肇育／即時報導
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唐西奇（左）在8日與雷霆之戰遭驅逐出場。（美聯社）
唐西奇（左）在8日與雷霆之戰遭驅逐出場。（美聯社）

湖人隊唐西奇（Luka Doncic）8日對雷霆隊之戰，於第四節最後7分多鐘因吞下第二次技術犯規遭到驅逐出場，賽後他也堅稱自己確實未對裁判說任何垃圾話，談到明天將是被交易後首度重返達拉斯出戰老東家獨行俠，唐西奇則是直言心情相當複雜。

唐西奇在8日與雷霆之戰，於第四節最後7分多鐘單打進球後，與雷霆場邊球迷互噴垃圾話，卻遭吹判個人本場比賽第二次技術犯規驅逐出場，儘管事後不管是唐西奇還是該名雷霆球迷普萊斯（Jeremy Price）都證實兩人確實是在互噴垃圾話，但該場比賽主裁判仍堅稱唐西奇被吹技術犯規是因為瞪了裁判奧爾（J.T. Orr）並說垃圾話。

談到遭到驅逐出場，唐西奇說：「我沒有對裁判做任何的事情，所以我不理解到底發生什麼事，這真的很艱難，但我必須扛下責任，我不能讓我們的球隊變成這個處境。」

湖人明天作客獨行俠隊主場，將是唐西奇在季中交易大限被送到湖人後，首次回到達拉斯出賽，直言心情有點複雜，「我肯定會有很多情緒，但我不知道該期待些什麼，確實我很興奮能夠重返達拉斯，這對我來說肯定會是非常情緒化的一場比賽。」

湖人隊友里夫斯（Austin Reaves）表示，已經能夠預見獨行俠球迷對於唐西奇的熱烈歡迎場面，「當他的名字被叫到時，我認為肯定會受到熱烈的歡迎，我認為這將會是我聽過回歸戰最響亮的歡呼聲，唐西奇也知道無論怎麼樣我們都會支持著他。」

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