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籃球／球場革命 LED取代木頭地板成最新趨勢

中央社／台北7日即時報導
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美國NCAA肯塔基大學去年10月舉辦一項活動推廣LED地板。（取材自ASB GlassFloor官網）
美國NCAA肯塔基大學去年10月舉辦一項活動推廣LED地板。（取材自ASB GlassFloor官網）

長久以來，籃球場都以木質地板為主。但隨科技進步，以玻璃為材質的LED地板成為新的趨勢，只要一個按鍵，就可以依照使用者需求改變，而且安全也有保障，已有不少球隊採用。

來自德國的ASB玻璃地板（ASB GlassFloor）公司已在不少球場應用這項技術。美國分公司經理索頓（Chris Thornton）說，玻璃表面的地板提供比木質地板更高的彈性，彈簧作用的設計連同LED邊上的鋼鋁邊框、玻璃表面點狀圖案的陶瓷塗層提供抓地力等，可以讓地板沒有死角，更加安全。

隨科技進步，LED地板能夠讓高大、強壯的球員安全跑、跳，甚至撲球，透過手機或平板上的按鍵就可以在LED地板上呈現不同的面貌，讓球場也可以更加科技化與酷炫。

LED地板的視覺感受是最大的賣點，場館經理可以輕鬆改變地板的外觀，不用像木質地板一樣得使用大批的人力移動或貼地貼。

不過價格目前仍是LED地板最大缺點。雖然索頓沒有透露價格，但明顯比木質地板的價格高出許多，儘管如此，已有許多球場或聯盟開始採用LED地板。

去年NBA明星賽有部分活動就已使用LED地板，歐洲籃球聯盟的德國拜仁慕尼黑以及希臘雅典潘納希納科斯（Panathinaikos）都已在主場使用。國際籃球總會（FIBA）一些活動也加入行列，美國NCAA肯塔基大學去年10月舉辦一項活動推廣LED地板，迴響相當熱烈。

肯塔基大學女籃球員洛伊（Cassidy Rowe）說：「用起來雖跟一般籃球場沒什麼不同，但卻能秀出我們的照片，這太瘋狂了。」

但隨科技進步，以玻璃為材質的LED地板成為新的趨勢。（取材自ASB GlassF...
但隨科技進步，以玻璃為材質的LED地板成為新的趨勢。（取材自ASB GlassFloor官網）

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