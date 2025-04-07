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NBA／柯瑞手感慘澹 只拿3分寫賽季次低 火箭斷勇士連勝

記者曾思儒／即時報導
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柯瑞(右)慘遭火箭封鎖，全場10投僅1中拿3分。(歐新社)
柯瑞(右)慘遭火箭封鎖，全場10投僅1中拿3分。(歐新社)

尋求6連勝的勇士隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）6日遭火箭隊封鎖，全場10投僅1中拿3分，沒能延續4月火燙手感，球隊也以96：106吞下主場敗仗。

柯瑞本季場均有24.8分，近3場更有場均41.7分演出，但6日被嚴防下沒能延續火熱手感，直到第二節最後1.2秒才飆進36呎的大號三分彈，讓球隊以50：51緊咬比數。

第三節9分57秒，格林（Draymond Green）禁區硬上，進球但手肘揮到森根（Alperen Sengun）臉部遭判進攻犯規，裁判檢視重播後更升級格林動作成一級惡意犯規，讓球迷噓聲四起；森根罰進球讓火箭領先擴大到61：53，加上格林（Jalen Green）第四節發揮，讓火箭維持安全領先，最終以10分差斷勇士連勝。

森根6日繳出19分、14籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）24分，格林也贊助21分，繼續保住西區第2位置。

勇士6日以希爾德（Buddy Hield）20分最佳，三分球8投僅1中的柯瑞只拿3分創本季次低，不過生涯總得分累積到25281分，超越傳奇球星米勒（Reggie Miller）的25279分，成為NBA史上得分榜第24位。

柯瑞 NBA

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