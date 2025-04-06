NBA／「希臘怪物」飆大三元 公鹿延長賽賞熱火連敗

公鹿隊球星安戴托昆波5日締造36分、15籃板、10助攻的「大三元」成績。(美聯社)

正規賽錯失致勝一擊，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）延長賽沒再錯過機會，除灌進致勝球，最後4秒還傳出單場第10個助攻，締造36分、15籃板、10助攻的「大三元」成績，率公鹿延長賽以121：115擊敗熱火隊，驚險收下3連勝。

決勝節兩隊比數拉鋸，巴克斯（Alec Burks）節末2罰俱中讓熱火取得109：105領先，公鹿靠格林（AJ Green）和洛培茲（Brook Lopez）接連得分追平比數；安德森（Kyle Anderson）讀秒階段2罰得手讓熱火再回到2分優勢，不過洛培茲的進球讓公鹿再扳平戰局，接續安德森和安戴托昆波分別錯過致勝球機會，讓比賽111：111進入延長賽。

熱火是延長賽率先得分一方，但阿德巴約（Bam Adebayo）連進2球後團隊得分就停擺，反觀公鹿除了安戴托昆波灌進追平球，波特（Kevin Porter Jr.）讀秒階段切入放進保險 分，洛培茲再追加灌籃，除讓「希臘怪物」完成「大三元」也奠定勝基，最終以一波8：0攻勢踢館成功。

安戴托昆波出賽43分鐘，36分、15籃板、10助攻都是全隊最高，洛培茲贊助17分，板凳出發的波特也有24分、12籃板、8助攻全能數據；熱火以阿德巴約31分、12籃板最佳，巴克斯24分，米契爾（Davion Mitchell）20分。

熱火前一場遭灰熊隊「絕殺」，今天最多領先公鹿10分，進入決勝節時也握有88：81優勢，正規賽讀秒階段還取得2分領先，但遭公鹿追平，儘管守住安戴托昆波的「準絕殺」，但延長賽最後3分鐘得分掛蛋，6連勝後吞下2連敗。