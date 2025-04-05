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NBA／柯瑞再飆36分、近3戰場均41分 勇士輕取金塊5連勝

記者劉肇育／即時報導
勇士隊4日對上金塊隊，金塊球星約柯奇(左)防守勇士球星柯瑞(右)。(美聯社)
勇士隊4日對上金塊隊，金塊球星約柯奇(左)防守勇士球星柯瑞(右)。(美聯社)

在擊敗湖人隊後拉出一波4連勝的勇士隊，4日在主場出戰2連敗的金塊隊，盡管首節金塊在約柯奇領軍下單節猛轟44分，但第二節勇士也在柯瑞（Stephen Curry）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）領軍下展開反撲，反觀金塊卻陷入進攻斷電的狀況，最終勇士就以118：104收下5連勝，金塊則是吞下3連敗。

金塊、湖人與勇士在4日賽前分別排名西區3至5名，且三隊間的勝差都僅有1場以內，在3日勇士擊敗湖人後，兩隊間僅剩下1場勝差，而4日勇士在主場迎戰金塊，只要贏球就有機會繼續將排名往前推進，甚至擠進前4名取得季後賽首輪主場優勢。

盡管是連續兩天出賽，但勇士4日仍是全員上陣，但首節狀況明顯不如金塊，金塊在約柯奇單節猛轟15分領軍下，團隊首節就有4人得分在7分以上，靠著多點開花的攻勢拿下44分，並取得10分領先。

不過第二節勇士趁著約柯奇在場邊休息展開反撲，先是由巴特勒領軍打出開節7：0攻勢，隨後近況極佳的柯瑞也加入戰局，個人在第二節投進2顆三分球拿下12分，幫助勇士單節拉出32：16的反擊，上半場打完反取得6分領先。

第三節勇士不僅雙星柯瑞、巴特勒持續開砲，3日投進8顆三分球拿下28分的波傑姆斯基也延續火力，單節有7分進帳，也幫助勇士在第三後段起幾乎都保持在雙位數領先，最終勇士也以14分差距拿下5連勝，金塊則是吞下3連敗。

勇士4日以柯瑞投進7顆三分球、攻下36分表現最佳，個人已連續3場比賽得分突破35分，近三場比賽繳出一張平均41.6分、投進7.6顆三分球的成績單，至於波傑姆斯基則是投進4記三分球拿下26分，巴特勒19分、5助攻、5抄截。

而金塊約柯奇則拿下33分、12籃板、9助攻的準大三元，波特（Michael Porter Jr.）則有23分進帳，金塊在苦吞3連敗後，與勇士勝差僅剩下半場。

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