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NBA／追隨安東尼腳步 「魔獸」霍華德確定入選名人堂

記者劉肇育／即時報導
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霍華德(中)確定入選今年籃球名人堂。(路透)
霍華德(中)確定入選今年籃球名人堂。(路透)

繼日前「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）傳出確定入選今年籃球名人堂後，前NBA第一中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也在今天傳出入選的消息，最終名單也將在明天正式揭曉。

2025奈史密斯籃球名人堂將在明天登場的NCAA四強賽中公布今年最終入選名單，不過繼日前「甜瓜」安東尼入選消息提前揭曉外，美國ESPN也在今天確認了霍華德入選的消息，也代表他將在今年9月與安東尼一同參與入堂儀式。

霍華德生涯曾8度入選明星賽、8次獲選年度最佳陣容、3次年度最佳防守球員，並跟隨湖人在2020年拿下生涯唯一一座的NBA冠軍，也曾與美國男籃拿下過北京奧運金牌，而2年多前霍華德也曾來台加盟T1聯盟雲豹隊，在台灣掀起「魔獸」炫風，成為台灣籃壇史上NBA資歷最顯赫的洋將。

而霍華德與安東尼今年也與強森（Marques Johnson）、威廉斯（Buck Williams）、女籃球員阿齊（Jennifer Azzi）、柏德（Sue Bird）、佛爾斯（Sylvia Fowles）和摩爾（Maya Moore）等人一同進入決選名單，正式入堂名單也將在明天揭曉。

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