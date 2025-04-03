NBA／熱火血洗衛冕軍 10連敗後奪6連勝

熱火對戰塞爾蒂克，124：103踢館成功，赫洛(中)攻下全場最高25分。 (美聯社)

帶著客場6連勝回到主場，塞爾蒂克隊2日挑戰10連勝的機會卻遭熱火隊阻斷，熱火把握衛冕軍命中率不佳機會，最多取得22分領先，最終以124：103踢館成功，10連敗後迎接6連勝。

塞爾蒂克2日只有第一節曾短暫領先2分，熱火在海史密斯（Haywood Highsmith）和安德森（Kyle Anderson）接連投進三分彈下拉開分數，首節取得29：22領先，半場打完將差距擴大到59：45。

第三節熱火再打出10：2的開節攻勢，領先超過20分；「綠衫軍」節間雖打出一波19：1猛攻，差距縮小到74：77，不過熱火有巴克斯（Alec Burks）和阿德巴約（Bam Adebayo）進球止血，安德森連罰帶投再連拿4分，讓熱火三節打完仍握有91：81優勢。

塞爾蒂克第四節靠豪瑟（Sam Hauser）飆進外線、克塔（Neemias Queta）「3分打」，將差距再縮小到4分，但安德森持續進帳分數，赫洛（Tyler Herro）追加外線，熱火持續維持領先，最後1分多鐘衛冕軍就換下主力陣容，最終讓熱火以124：103帶走連勝。

赫洛攻下全場最高25分，阿德巴約21分，板凳上場的安德森貢獻19分；塞爾蒂克以布朗（Jaylen Brown）24分最高，泰托姆（Jayson Tatum）16分雖是全隊次高但17投僅4中，懷特（Derrick White）也拿16分。