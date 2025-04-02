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NBA／公鹿破隊史紀錄止敗 字母哥：太需要這一勝

記者劉肇育／綜合報導
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公鹿一哥安戴托昆波(右)賽後表示，球隊真的很需要這場勝利。（路透）
公鹿一哥安戴托昆波(右)賽後表示，球隊真的很需要這場勝利。（路透）

公鹿隊1日在主場出戰太陽隊，在團隊以創造隊史紀錄的6成89命中率猛轟133分下，以10分差距擊敗太陽終止4連敗，賽後攻下37分的公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）就直言，球隊真的很需要這場勝利。

公鹿近期連連吞下敗仗，包括日前以2分差距不敵太陽，成為4連敗的開端，而雙方1日移師到公鹿主場再戰，公鹿球員也展現了止敗的企圖心，在首節就狂轟猛炸31分，還成功將太陽得分限制到19分，首節打完也取得12分領先。

儘管後三節太陽找回進攻手感後展開猛烈反撲，但公鹿的進攻火力也絲毫不減，在下半場兩節得分都在35分以上，最終公鹿也在以破隊史紀錄的單場命中率6成89兇猛攻勢下，猛轟133分終止連敗，也讓被公鹿開除後首次領軍回到密爾瓦基出賽的太陽總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）吞下敗仗。

公鹿1日不僅團隊命中率打破隊史紀錄，三分球命中率也高達5成86，罰球命中率更有9成33表現，先發5人得分都來到雙位數，其中以安戴托昆波37分最佳，洛培茲（Brook Lopez）與羅林斯（Ryan Rollins）也分別有22分和23分表現。

對於球隊終於止敗，安戴托昆波說：「我們太需要這場勝利了，當贏球時你可以睡得更安穩、吃得更好，還能好好享受與家人和孩子在一起的時光，充分感受生活的一切，與隊友也能有更好的互動，我不想說謊，但我就是一個輸不起的人。」

領軍回到公鹿主場出賽的布丹霍澤，賽後表示輸得甘拜下風，「我認為我們必須好好重新看一下這場比賽，球員已經做到積極跑動和干擾對手投籃了，但今晚對手真的投瘋了。」

公鹿一哥安戴托昆波賽後表示，球隊真的很需要這場勝利。（美聯社）
公鹿一哥安戴托昆波賽後表示，球隊真的很需要這場勝利。（美聯社）

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