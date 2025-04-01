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NBA／柯瑞狂轟12記三分彈 單場52分退灰熊排名也超車

記者曾思儒／即時報導
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柯瑞。(美聯社)
柯瑞。(美聯社)

西區第5的灰熊隊和第6的勇士隊今天正面交鋒，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂飆12記三分球在內的52分，率隊第四節末打出14：2的逆轉攻勢，以134：125踢館成功，3連勝入袋也賞給灰熊4連敗，排名更「超車」升到第5位。

勇士第一節三分球17投9中，柯瑞一人就包辦5球，他前四次外線出手都命中，短暫下場後節末上陣再追加一球，單節就有19分進帳，助隊取得45：32領先。

灰熊第二節打出24：13攻勢，差距縮小到56：58，不過柯瑞飆進32呎大號三分彈，個人連投帶罰連拿10分，節末再追加單場第8顆三分球，讓勇士半場打完維持74：66領先。

柯瑞上半場三分球10投8中狂飆32分，外帶7籃板、5助攻，巴特勒也有15分。

灰熊第三節先連拿6分，差距再回到2分差；柯瑞外線雖再破網，但莫蘭特（Ja Morant）9分22秒完成「3分打」助灰熊77：77追平比數。柯瑞馬上回敬單場第10顆三分彈，莫蘭特也回飆追平外線，傑克森（Jaren Jackson Jr.）和貝恩（Desmond Bane）接連進球打出8：0攻勢更讓灰熊88：84逆轉比分。柯瑞的第11顆外線讓勇士91：91再追平，三節打完兩隊也以103：103戰平。

決勝節比分仍拉鋸，柯瑞2分55秒飆進單場第12顆三分球，個人得分達到50分大關，1分55秒巴特勒再造成傑克森犯滿，他連4罰俱中讓勇士回到125：122領先，接續柯瑞外線雖失守，但1分11秒波傑姆斯基（Brandin Podziemski）完成關鍵補籃，灰熊又發生失誤，讓穆迪（Moses Moody）投進三分球為勇士追加保險分，最終勇士就以134：125帶走勝利。

NBA單場三分球進球紀錄是柯瑞前隊友湯普森（Klay Thompson）2018年10月底面對公牛隊的14球，柯瑞2016年也曾有單場13記三分彈演出，今天雖差1球追平個人最佳，20投12中拿50分、10籃板、8助攻、5抄截的全能表現仍是勇士連勝功臣；巴特勒12罰俱中貢獻27分，格林（Draymond Green）完成13分、10籃板、12助攻的「大三元」。

灰熊當家球星莫蘭特也有36分演出，傑克森22分，但沒能助隊止敗，排名也遭勇士超前，從第5掉到第6位。

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