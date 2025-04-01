我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

NBA／湖人先發熄火 板凳外線救駕斷火箭連勝

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯16分、8籃板。（路透）
詹姆斯16分、8籃板。（路透）

西區前段班的火箭隊和湖人隊3月31日正面交鋒，湖人先發外線雖失準，但有板凳提供長城炮火，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和文森（Gabe Vincent）聯手轟進12記三分彈，加上「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）關鍵火鍋，率紫金軍團以104：98留下勝利。

火箭目前西區排名第2，帶著3連勝到洛杉磯踢館，和西區第4的湖人第一節進攻都不靈光，兩隊得分都不到20分，火箭雖取得19：16領先，半場打完遭主場的湖人48：48追平。

第三節湖人靠替補的芬尼史密斯和文森外線連發取得領先，八村壘節末也追加一球，單節三分球12投7中讓湖人三節打完取得82：77優勢。

決勝節比分拉鋸，火箭多次追到2分差，湖人讀秒階段詹姆斯發生失誤後讓布魯克斯（Dillon Brooks）站上罰球線，他2罰1中讓火箭再追到98：100，不過詹姆斯11.1秒2罰俱中，接續還賞給森根（Alperen Sengun）麻辣鍋，芬尼史密斯罰球追加分數，湖人最終就以104：98迎接2連勝。

唐西奇（Luka Doncic）3月31日仍有全隊最高20分、9助攻、6籃板但三分球7投僅1中，不過芬尼史密斯三分球外線11投6中貢獻20分，文森也以13投6中的三分球挹注20分，詹姆斯16分、8籃板，里夫斯（Austin Reaves）外線3投盡墨拿12分。

火箭以湯普森（Amen Thompson）20分最高，布魯克斯16分，但連勝中斷，提前取得季後賽門票還要再等等。

湖人 洛杉磯 季後賽

上一則

NBA／挨批領2億肥約不務正業 喬治：經營Podcast是療癒

下一則

MLB／大谷翔平吞3K也行 道奇開季6連勝 平44年前隊史紀錄

延伸閱讀

NBA／詹姆斯展現不可思議領導力 瑞迪克透露賽前秘密

NBA／詹姆斯展現不可思議領導力 瑞迪克透露賽前秘密
NBA／絕殺補籃助隊止敗 詹姆斯：為奪勝不惜一切代價

NBA／絕殺補籃助隊止敗 詹姆斯：為奪勝不惜一切代價
NBA／詹姆斯「絕殺」補籃、唐西奇34分 湖人險勝溜馬止住3連敗

NBA／詹姆斯「絕殺」補籃、唐西奇34分 湖人險勝溜馬止住3連敗
NBA／發展聯盟轟新高39分 詹姆斯兒子布朗尼：想證明自己

NBA／發展聯盟轟新高39分 詹姆斯兒子布朗尼：想證明自己

熱門新聞

曼斐斯灰熊的總教練詹金斯。（美聯社）

正朝NBA西區季後賽邁進 灰熊意外宣布開除總教練

2025-03-28 18:52
洋基隊29歲捕手艾斯卡拉。（路透）

MLB／從Uber司機變大聯盟球員 洋基29歲捕手圓夢落淚

2025-03-23 03:33
巴特勒。（路透）

NBA／巴特勒邁阿密開咖啡店 勇士成員沒打折還要被加價

2025-03-25 04:10
佐佐木朗希第2局沒投完就退場。（美聯社）

MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場

2025-03-30 01:35
NBA密爾瓦基公鹿球星里拉德。（路透）

NBA／公鹿壞消息 當家後衛里拉德「血栓」無限期缺陣

2025-03-25 22:43
湖人29日以134：127擊敗灰熊隊。（路透）

NBA／20分優勢花光不怕 湖人「三巨頭」轟85分退灰熊止敗

2025-03-29 22:59

超人氣

更多 >
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分