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NBA／20分優勢花光不怕 湖人「三巨頭」轟85分退灰熊止敗

記者曾思儒／即時報導
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湖人29日以134：127擊敗灰熊隊。（路透）
湖人29日以134：127擊敗灰熊隊。（路透）

前一戰遭公牛隊上演瘋狂逆轉秀「絕殺」，湖人隊29日打算重振旗鼓，但最多20分領先卻在第四節花光，靠「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）第四節聯手得分下才要回優勢，略為驚險以134：127擊敗灰熊隊。

灰熊在換掉隊史最多勝總教練簡金斯（Taylor Jenkins）後首度出賽，首節就被湖人轟下39分，第二節詹姆斯外線進球後湖人領先更達到50：30；灰熊靠貝恩（Desmond Bane）和莫蘭特（Ja Morant）接連得分，半場打完將分數追近到61：72。

第三節灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）單節攻下13分，率隊打出單節38：30的反攻，讓差距縮小到3分，第四節傑克森灌籃、莫蘭特進球後更讓灰熊以103：102反超比分。

關鍵時刻湖人「三巨頭」挺身而出，詹姆斯、唐西奇和里夫斯接連得分，109：111落後下先打出9：2攻勢要回領先，三人合計最後10罰也只錯失1球，率湖人以134：127止敗。

里夫斯29日攻下全場最高31分外帶8助攻、7籃板，唐西奇29分、9助攻、8籃板，詹姆斯25分、8助攻、6籃板、3抄截；因左腿拉傷連續缺陣6場的莫蘭特29日回歸攻下22分、10助攻、8籃板，貝恩29分是灰熊最高，傑克森也贊助24分，但仍吞下近6戰的第5敗。

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