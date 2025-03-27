NBA／喬丹生涯首件公牛球衣 421.5萬拍出 史上第5貴

喬丹穿過的第一件芝加哥公牛隊球衣3月21日在紐約蘇富比拍賣行展出。(路透)

被認為是「籃球之神」喬丹 （Michael Jordan）職業生涯首件公牛隊實戰球衣，在今天於蘇富比拍賣 行以421.5萬美元的價碼標售，不僅創下NBA 球衣拍賣史上第5高的價碼，也讓喬丹在前5名中一人就包辦了其中3名。

根據美國媒體報導，喬丹這次在蘇富比拍賣出的菜鳥年球衣，經過認證為他在1984年10月5日、7日、13日和18日所舉行的季前熱身賽時所穿著，並附有照片佐證，也因此被認為是喬丹職業生涯首件流入市面的實戰球衣，甚至可以說是公牛提供給喬丹的第一件球衣。

且這次拍賣的球衣上更可以清楚看到被「重製」的痕跡，在背面印有喬丹名字的位置，甚至還留有前一位穿著此球衣球員的名字痕跡以及幾塊深色污漬，至於球衣正面的右側則有喬丹的簽名以及「My Very Best」字樣。

而該球衣在2009年就曾被拿出來競標，最終以6萬6000美元（約台幣218萬元）的價碼出售，這次再度拿出來拍賣，價格也翻漲了超過70倍，在NBA球衣拍賣史上也僅次於喬丹「最後一舞」球衣、布萊恩（Kobe Bryant）MVP賽季球衣、張伯倫1972年冠軍賽球衣以及喬丹1996-97年賽季球衣的出售價碼，在史上排名第5名。