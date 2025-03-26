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NBA有意進軍歐洲成立新聯盟 估8到10隊規模

中央社／洛杉磯25日綜合外電報導
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NBA副總裁塔特姆。（路透）
NBA副總裁塔特姆。（路透）

媒體披露美國職籃NBA將成立一個可能多達10隊參加的新聯盟後，NBA一名發言人今天證實，NBA將討論一項成立歐洲籃球聯盟的提案。

中央社引述法新社報導，體育新聞網站Sportico表示，NBA老闆們將考慮一項涵蓋8至10支球隊的計畫，其中包括最多4支已參加歐洲籃球聯賽（EuroLeague）的球隊。歐洲籃球聯賽是歐洲最頂尖球隊聯賽。

據Sportico引用一名直接了解此事的消息人士指出，擬議中的聯盟還將在倫敦與巴黎等城市引入新球隊特許經營權，價值可能高達5億美元。

NBA發言人表示，聯盟將在本周考慮成立歐洲聯盟的議題，並指出任何新聯盟都將與世界籃球管理機構的國際籃球總會（FIBA）以「夥伴」形式推出。

發言人表示：「本周NBA理事會，聯盟將報告與國際籃球總會合作在歐洲成立新男籃聯盟的發展。」

NBA將在歐洲籃球扮演更重要角色的傳言，已流傳好幾個月，NBA副總裁塔特姆（Mark Tatum）去年10月曾表示，在此區域發展籃球，存在「尚未開發的機會」。

塔特姆在電話會議上表示：「毫無疑問，我認為籃球在歐洲有繼續發展的機會。」

「你知道，我們的重點是與國際籃球總會以及我們在歐洲的夥伴合作，發掘這個尚未開發的機會，進一步發展當地籃球運動。」

塔特姆指出，儘管籃球在歐洲很受歡迎，但這項運動「在商業市場占比還不到1%」，「因此我們認為有機會為歐洲籃球建立一個更好的典範。」

Sportico報導，儘管本周在紐約舉行的NBA理事會，並無安排對歐洲聯盟的提案進行正式投票，但球隊老闆們可「隨時」表決提案。

Sportico報導，根據考慮中的提案，NBA將把永久特許經營權出售給外部投資者，例如主權財富基金、私人資本、個人富豪或現有的歐洲籃球俱樂部。

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