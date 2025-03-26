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NBA／火箭擊落老鷹續穩坐西區第2 格林6000分隊史最年輕

記者劉肇育／綜合報導
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火箭格林生涯得分已達6000分。(美聯社)
火箭格林生涯得分已達6000分。(美聯社)

火箭隊25日在主場迎戰老鷹隊，最多領先25分，卻在比賽最後22秒被老鷹追到僅剩3分差距，所幸靠著范弗利特（Fred VanVleet）關鍵4罰命中，最終以121：114收下近11場比賽第10勝，繼續穩坐西區第2名寶座。

火箭賽前熱身時，湯普森（Amen Thompson）腳踝僵硬，本場比賽登錄卻未上陣，火箭整場比賽僅以8人應戰，但絲毫未影響到火熱近況，上半場就轟下65分，並取得17分領先優勢。

儘管第三節火箭一度將領先差距擴大到25分，但老鷹找回進攻手感後不斷反撲，並在第四節最後階段追到僅剩個位數差距；關鍵時刻火箭「范喬丹」范弗利特（Fred VanVleet）再度挺身而出，先是在倒數53秒投進關鍵三分球，在比賽結束前的4次罰球更是穩穩命中，幫助火箭最終以7分差獲勝。

火箭25日以格林（Jalen Green）攻下32分、11籃板表現最佳，也達到生涯6000分，成為隊史最年輕達成此里程碑的球員；扮演關鍵殺手的范弗利特族有21分，包括8罰8中，森根（Alperen Sengun）則有18分、9籃板、5助攻的全能演出。

老鷹則以楊恩（Trae Young）和丹尼爾斯（Dyson Daniels）分別攻下19分、12助攻與19分、10助攻表現最佳。

喬丹

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