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NBA／聯盟史上第17次 唐斯、哈特同隊大三元寫隊史紀錄

記者劉肇育／即時報導
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唐斯（背號33）與哈特（右）成為隊史首對同場完成大三元的組合。(路透)
唐斯（背號33）與哈特（右）成為隊史首對同場完成大三元的組合。(路透)

尼克隊25日與獨行俠隊之戰，唐斯（Karl-Anthony Towns）與哈特（Josh Hart）攜手拿下大三元領軍，以128：113擊退獨行俠，兩人也成為隊史首對同場完成大三元的組合，哈特本季第9度拿下大三元繼續改寫隊史紀錄。

近期戰績跌跌撞撞的尼克，25日在主場迎戰獨行俠，兩隊先發陣容都出現傷兵，尼克布朗森（Jalen Brunson）以及獨行俠戴維斯（Anthony Davis）皆缺陣，不過上半場依舊打出高比分賽事。

獨行俠昨天迎回戴維斯並拿下暌違1個月連勝，25日由近期狀況火熱的馬歇爾（Naji Marshall）領軍出擊，進帳全場最高38分，幫助獨行俠打完上半場與尼克戰成平手。

尼克25日更是多點開花，不僅阿努諾比（OG Anunoby）攻下全隊最高35分，布里吉斯（Mikal Bridges）也有21分，唐斯與哈特則分別有26分、12籃板、11助攻與16分、11助攻、12籃板的同場大三元演出，幫助尼克在下半場拉開差距，最終以15分差取勝。

對於攜手寫下尼克隊史新紀錄，唐斯說：「哈特在本賽季已經9度拿下大三元，我則是第1次，他在獲得大三元這部分做得更好，方法很特別，為了球隊的進步總是特別努力，我很高興有一種方式能在數據上看到他對比賽的影響力，他為比賽犧牲很多，我很開心他擁有這一刻。」

NBA過去僅有17次同場同隊大三元的表現，哈特在2018年身披湖人隊戰袍時，當場見證過詹姆斯（LeBron James）與鮑爾（Lonzo Ball）攜手寫下次紀錄，對於成為尼克隊史單季大三元次數紀錄保持者，他說：「這比我夢想的還要多了一點。」

鮑爾 湖人 NBA

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