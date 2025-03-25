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NBA／巴特勒回邁阿密被限制 熱火26分血洗勇士

記者曾思儒／即時報導
熱火25日在主場以112：86大勝，賞給勇士2連敗。(路透)
熱火25日在主場以112：86大勝，賞給勇士2連敗。(路透)

上月從熱火隊被交易到勇士隊的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），25日首度回到邁阿密，但面對前東家遭嚴加看防，加上勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）持續因傷休息，熱火在主場以112：86大勝，賞給勇士2連敗。

剛止住10連敗的熱火，25日開節就打出7：0攻勢，外線發揮下帶著28：22優勢進入第二節，赫洛（Tyler Herro）和新秀韋爾（Kel'el Ware）的發揮讓熱火持續擴大領先，赫洛投進壓哨球更讓熱火半場打完握有57：40優勢。

勇士第三節末雖也回敬一波10：0攻勢，但失誤無法控制下沒能再縮小比分，加上熱火外線手感火燙，第四節持續追加外線，最終以112：86迎接話題大戰勝利。

巴特勒25日遭封鎖，12投5中拿11分，庫明加（Jonathan Kuminga）15分已是勇士最高；熱火6人得分達兩位數，阿德巴約（Bam Adebayo）繳出27分，赫洛三分球4投俱中攻下20分，韋爾也有14分、10籃板的「雙10」表現，從勇士被交易到熱火的維金斯（Andrew Wiggins）10分。

勇士倚賴的外線25日也熄火，團隊38投僅9中，命中率只有2成4，反觀熱火全場25投17中，命中率達到6成8，成勝負分水嶺。

柯瑞

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