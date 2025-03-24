NBA／班凱羅、華格納狂飆62分 雙星對決魔術擊退湖人

魔術以118：106賞給湖人3連敗。(美聯社)

在前一場比賽雙星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）歸隊，但卻因為防守失調不敵公牛隊苦吞2連敗的湖人 隊，今天展開客場之旅來到魔術隊主場又陷入苦戰，下半場一度落後魔術達到17分，儘管第四節一度縮小差距，但魔術在班凱羅、華格納攜手攻下62分下，最終仍是以118：106賞給湖人3連敗。

湖人在日前主場5連戰的最後2場吞敗作收後，接下來則展開客場4連戰之旅，並在今天造訪奧蘭多，上半場湖人就在雙星詹姆斯與唐西奇領軍下與魔術班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）展開飆分秀，其中唐西奇在上半場打完就進帳21分外帶3助攻，幫助湖人取得2分領先。

不過易籃後戰況卻風雲變色，湖人在第三節前段陷入進攻當機的狀況，該節前5次三分球出手都落空，反觀魔術不僅班凱羅、華格納維持火燙手感，替補上陣的布萊克（Anthony Black）也頻頻撕裂湖人防線，助隊單節打出34：18的攻勢，並一度取得15分領先。

第四節湖人找回進攻手感後，一度打出一波10：0攻勢，追到僅剩7分差距，不過關鍵時刻魔術華格納先是連續兩波進攻在籃下取分止血，隨後又在三分線外命中冷箭，潑了湖人反擊攻勢一波冷水，最終魔術也以12分差距擊敗湖人。

魔術華格納與班凱羅今天分別攻下32分、8助攻與30分、7籃板，關鍵時刻表現也技壓湖人唐西奇與詹姆斯，後兩人分別攻下的32分、7助攻與24分、8助攻在客場4連戰首場吞敗後，湖人下場比賽將作客溜馬隊主場，至於魔術則是終止主場6連敗。