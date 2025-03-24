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NBA／雷霆2分差橫掃快艇 哈登紀錄夜留下遺憾

記者曾思儒／綜合報導
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亞歷山大(中)連續64場至少20分，追平隊史紀錄；哈登(右)紀錄夜卻留下遺憾。 （美聯社）
亞歷山大(中)連續64場至少20分，追平隊史紀錄；哈登(右)紀錄夜卻留下遺憾。 （美聯社）

同是5連勝的快艇隊和雷霆隊23日正面對決，快艇隊沒能把握最多12分領先優勢，加上雷霆有幸運女神加持，讓卡盧索（Alex Caruso）第四節末投進幸運三分彈，讓雷霆驚險以103：101延續連勝，本季「橫掃」快艇，讓「大鬍子」哈登（James Harden）紀錄夜留下遺憾。

快艇首節就取得34：24領先，但雷霆第二節只讓快艇拿下17分，半場打完反取得57：51領先；下半場比分拉鋸，哈登第三節先將生涯累積得分推進到27410分，超越馬龍（Moses Malone）的27409分，成為史上得分榜第11人，快艇三節打完也將差距縮小到77：81。

雷霆第四節在維金斯（Aaron Wiggins）連拿7分下取得88：81領先，但快艇在雷納德（Kawhi Leonard）領軍下打出一波14：4攻勢，反取得95：92優勢；雷霆持續追分，華勒斯（Cason Wallace）兩罰命中後兩隊97：97追平，卡盧索外線幸運彈進後雷霆更回到100：99領先。

卡盧索接續再抄截得手，2罰1中讓雷霆增添保險分；快艇靠瓊斯（Derrick Jones Jr.）2罰1中將差距回到1分差，但快艇鮑威爾（Norman Powell）和雷納德的接連出手都落空，犯規戰術下亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）2罰俱中，雷霆0.6秒選擇犯規讓雷納德上罰球線，他第一罰命中後第二罰故意不進，但快艇也沒能完成追平一擊，讓雷霆以103：101驚險完成6連勝，也寫下本季4戰「橫掃」快艇紀錄。

雷霆「一哥」亞歷山大23日再有全隊最高26分演出，維金斯替補出賽貢獻19分，比賽尾聲有關鍵發揮的卡盧索14分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）14分、10籃板、6助攻；快艇以雷納德25分最高，哈登17分，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）15分、11籃板。

快艇 保險 馬龍

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