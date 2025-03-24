NBA／穆雷轟39分反撲 率金塊阻擋火箭10連勝

穆雷（右）轟下39分率隊頂住火箭隊挑戰10連勝的目標。（路透）

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）雖持續缺陣，不過23日有穆雷（Jamal Murray）挺身而出，他單場轟下39分，率隊頂住火箭隊反撲，以116：111粉碎火箭在主場挑戰10連勝的目標。

面對近況正熱的火箭，金塊開賽雖陷入0：7落後，但在穆雷領軍下縮小差距，首節兩隊27：27戰平，半場打完也維持57：57的平手僵局。第三節成分水嶺，穆雷單節轟下17分，包括一波個人獨拿12分的飆分秀，率隊打出單節39：22猛攻，帶著96：79領先進入決勝節。

火箭第四節試圖反撲，格林（Jalen Green）連續罰球得手下比分縮小到個位數，布魯克斯（Dillon Brooks）節末進球更讓火箭追到105：109，但金塊接續8罰只失手1球，最終仍以116：111帶走勝利，也讓火箭連勝停在9場。

穆雷23日三分球6投4中轟下39分，波特（Michael Porter Jr.）17分，替補上陣的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）14分；火箭以格林30分最高，布魯克斯21分。

上季奪下年度MVP的約柯奇因左腳踝受傷，台灣時間16日出戰巫師隊後就沒再出賽，連續缺陣的4場比賽球隊勝率剛好5成。23日金塊教練馬龍 （Michael Malone）表示，結束客場4連戰的金塊，接續將迎接主場5連戰賽程，約柯奇預計在這5場主場賽事中的「某個時間點」回歸。

馬龍提到，回到主場可以看看約柯奇的狀態，「如果我們先發五人能有機會合體就太好了，因為這季我們沒有太多這樣的機會。」不過馬龍也表示，明天回到主場面對公牛隊的比賽，沒有期待約柯奇就能上陣。