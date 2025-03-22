NBA／柯瑞骨盆傷缺陣 老鷹首節轟40分斷勇士連勝

巴特勒（右）攻下全場最高25分。（歐新社）

展開客場6連戰的勇士隊，22日碰老鷹隊少了當家球星柯瑞 （Stephen Curry），儘管「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）攻下全場最高25分，但老鷹第一節狂轟40分奠定領先，第四節再頂住勇士反撲，最終以124：115留下主場勝利。

柯瑞前一役碰暴龍隊時重摔提前離場，儘管經MRI檢查沒有結構性損傷，22日仍因骨盆挫傷缺陣。

少了柯瑞的勇士，儘管隊的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）率先飆進三分球，但第一節就被老鷹轟下40分，陷入23：40落後。

老鷹半場打完維持69：57優勢，第三節勇士雖有波斯特（Quinten Post）和波傑姆斯基接連投入三分球，將比數追到63：69，但老鷹在楊恩（Trae Young）進球後帶動一波8：0攻勢，勒佛特（Caris LeVert）的發揮再助老鷹拉開差距，三節打完領先擴大到98：81。

勇士第四節在巴特勒、波傑姆斯基和穆迪（Moses Moody）聯手下再縮小差距，但楊恩和勒佛特的關鍵進球為老鷹穩住領先，最終就以9分差粉碎勇士3連勝機會。

楊恩攻下全隊最高25分外帶10助攻，歐康古（Onyeka Okongwu）22分、12籃板，尼恩（Georges Niang）替補貢獻23分；勇士以巴特勒25分最高，穆迪20分，波姆傑斯基19分。