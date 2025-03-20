我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

眾院對中共競爭委員會 要求6大學提供中國學生資料

NBA／近3戰平均失121分 騎士不敵國王本季第二度3連敗

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
莫布里（左）領軍下騎士在第四節一度要回領先，但最終仍敗給國王，苦嘗本季第二度3連敗。(路透)
莫布里（左）領軍下騎士在第四節一度要回領先，但最終仍敗給國王，苦嘗本季第二度3連敗。(路透)

在苦吞2連敗後戰績龍頭位置遭到雷霆取代的騎士，19日作客國王主場再度遭遇苦戰，在第三節一度落後國王達到雙位數，儘管在莫布里（Evan Mobley）領軍下騎士在第四節一度要回領先，但第四節最後階段國王德羅展（DeMar DeRozan）與蒙克（Malik Monk）挺身而出拿下關鍵8分，幫助國王最終以123：119賞給騎士本季第二度的3連敗。

今年開季後就在戰績榜上一路保持領先的騎士，過去兩場比賽卻接連敗給魔術與快艇，在19日雷霆率先登場並贏球的情況下，龍頭位置也遭到取代，而19日作客國王主場的賽事中，騎士也再度面臨苦戰。

國王19日在少了禁區大將沙波尼斯（Domantas Sabonis）的情況下，依舊展現多點開花的攻勢，尤其在第三節單節猛轟43分，在該節一度取得最多11分的領先優勢，不過第三節後段騎士莫布里挺身而出，帶領球隊打出一波14：4的反撲攻勢，莫布里一人就包辦了其中12分，幫助騎士追到僅剩2分落後。

第四節開打後莫布里維持火燙手感，開節個人又連得8分，加上杭特（De'Andre Hunter）也補上一記三分球，騎士再度取得1分領先，兩隊接下來也展開激烈拉鋸，比賽最後1分半鐘國王雙衛德羅展（DeMar DeRozan）與蒙克（Malik Monk）挺身而出，接連在中距離跳投命中，幫助國王在比賽最後35秒取得5分領先，儘管騎士米契爾（Donovan Mitchell）隨後投進三分球，雙方回到2分差距，但蒙克接下來兩罰俱中，最終就由國王以4分差距收下勝利，並賞給騎士本季第二度的3連敗。

國王19日以德羅展攻下27分表現最佳，蒙克也有22分進帳，包括兩人在內國王共7人得分上雙，至於騎士則以莫布里31分、10籃板最佳，米契爾則有26分表現，在3連敗期間騎士平均失分也來到121分，成為陷入苦戰的關鍵。

快艇

上一則

NBA／湯普森也掛病號 殘陣獨行俠浪費11分領先苦吞4連敗

下一則

NBA／湖人首節就轟46分 唐西奇31分鑿金塊率隊3連勝

延伸閱讀

NBA／快艇壽星祖巴茲繳「雙20」 攜手雷納德33分退騎士

NBA／快艇壽星祖巴茲繳「雙20」 攜手雷納德33分退騎士
NBA／面對殘陣76人 雷霆預告預告亞歷山大在內3主將休兵

NBA／面對殘陣76人 雷霆預告預告亞歷山大在內3主將休兵
NBA／魔術斷騎士16連勝 杭特百分百勝率破功

NBA／魔術斷騎士16連勝 杭特百分百勝率破功
NBA／驚奇外線帶動逆轉 騎士克服18分落後豪取15連勝

NBA／驚奇外線帶動逆轉 騎士克服18分落後豪取15連勝

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。

MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

2025-03-14 00:50
大谷翔平找來名廚宴請道奇隊友。（取材自大谷翔平官方Instagram）

MLB／大谷翔平找的晚宴名廚曝光 最難預訂壽司、燒鳥店都來了

2025-03-17 00:40

超人氣

更多 >
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？