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NBA／與眾不同的巴特勒 勇士隊友爆料士官長獨特賽前儀式

記者曾思儒／即時報導
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波傑姆斯基(左)、巴特勒(右)。 (美聯社)
波傑姆斯基(左)、巴特勒(右)。 (美聯社)

有巴特勒（Jimmy Butler）的勇士隊變得很不一樣，不只戰績翻紅，剛歸隊的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）還透露巴特勒特別的「賽前儀式」，且是自己前所未見的方式。

因下背部傷勢連續缺席5場的波傑姆斯基，昨天復出首戰碰公鹿隊就貢獻4記三分球在內的17分，是勇士奪勝功臣之一，他上節目〈Willard and Dibs〉時提到，6度入選全明星賽的巴特勒有個獨一無二的儀式。

「我想讓我印象最深刻的是他會在自己櫃子點一根蠟燭，主場或客場都是，我從沒見過這樣的方式。」波傑姆斯基補充說，雖不知巴特勒點蠟燭的原因，但相信有正面幫助，「我不知道這是否和心靈有些關聯，或是幸運物，但他確實這麼做。」

「我從沒看過，我第一次看到是去芝加哥，當我們抵達，我感想是『哇，真是不同』，但，嘿，這有發揮作用。」接續說。

自從上月透過交易來到勇士，35歲的巴特勒已經締造多項隊史紀錄，像是處女秀罰進11球是勇士隊史處女秀的單場最高紀錄，昨天再以全能表現達成隊史累積100籃板和100助攻的最快紀錄，只花17場就達標，且這17場比賽勇士打下15勝，排名已經提升到西區第6位。

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