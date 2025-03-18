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NBA／湖人、馬刺末節爆衝突 唐西奇準大三元領軍2連勝

記者劉肇育／綜合報導
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唐西奇攻下準大三元，收下個人對戰馬刺13連勝。（歐新社）
唐西奇攻下準大三元，收下個人對戰馬刺13連勝。（歐新社）

在前一場比賽順利終止連敗後，湖人隊17日繼續在主場迎戰馬刺隊，在最多28分領先的情況下，末節一度被馬刺追到僅剩12分差距，不過關鍵時刻唐西奇（Luka Doncic）與文森（Gabe Vincent）接連搶分，最終以125：109擊敗馬刺，收下2連勝。

湖人在詹姆斯（LeBron James）持續缺陣的情況下迎戰馬刺，上半場在唐西奇穿針引線下展現多點開花的攻勢，不僅自己拿下16分，里夫斯、肯奈特（Dalton Knecht）也都有雙位數得分，上半場打完已經取得14分領先。

第三節湖人在里夫斯單節12分挹注下，持續將領先優勢擴大到28分，但該節末段一路落後的馬刺突然發力，最後2分21秒到第四節11分19秒間，打出15：0反擊攻勢，重新回到戰局中。

在第四節剩下6分27秒時，湖人范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與索漢（Jeremy Sochan）爆發衝突，范德比爾特在防守過程中兩度出手推了索漢，儘管裁判哨聲響起，但索漢仍不滿地將球砸向范德比爾特，他出手再度推了索漢，雙方球員也一擁而上，最終兩人都遭到驅逐出場。

在衝突事件後，湖人找回攻守節奏，唐西奇兩度切入得手後，文森也補進一記致命三分球，加上手感最火燙的里夫斯（Austin Reaves）完成高難度上籃，幫助湖人將差距擴大到18分，在勝負底定的情況下換上布朗尼（Bronny James），三分線外再補進一記冷箭，讓湖人球迷都為他歡呼，最終湖人以16分差距收下2連勝。

唐西奇攻下21分、14助攻、9籃板準大三元，收下個人對戰馬刺13連勝，里夫斯則有30分，馬刺則以卡瑟爾（Stephon Castle）23分最佳。 

唐西奇攻下準大三元，收下個人對戰馬刺13連勝。（路透）
唐西奇攻下準大三元，收下個人對戰馬刺13連勝。（路透）

湖人 馬刺

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