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NBA／衛少飆大三元 金塊少約柯奇爆冷斷勇士7連勝

記者曾思儒／綜合報導
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衛斯特布魯克（左）「大三元」爆冷勝勇士。（美聯社）
衛斯特布魯克（左）「大三元」爆冷勝勇士。（美聯社）

金塊隊17日客場挑戰近況正好的勇士隊，兩位主將約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）和先發的布勞恩（Christian Braun）都因傷缺陣，但在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）「大三元」、葛登（Aaron Gordon）本季新高38分領軍下，爆冷以114：105踢館成功，讓勇士連勝停在第7場。

金塊首節在波特（Michael Porter Jr.）和葛登聯手下取得29：22領先，第二節勇士雖打出6：0的開節攻勢，但金塊接續在衛斯特布魯克連傳助攻下回敬一波15：1猛攻，領先擴大到上半場最多的44：29。

勇士17日外線和罰球命中率探底，三分球前14投僅1中，罰球也是前10罰錯失8球，靠柯瑞（Stephen Curry）找回手感連命中2顆三分球、小裴頓（Gary Payton II）禁區突圍縮小差距，但金塊在葛登飆進讀秒三分球下仍帶著62：50領先進入下半場。

勇士倚賴的外線上半場19投僅4中，罰球也只有12投4中，籃板還以16：30落後金塊；衛斯特布魯克前兩節就傳出11助攻，葛登和波特各有20分和16分進帳。

金塊第三節持續維持領先，三節打完握有89：77優勢，不過勇士第四節在巴特勒領軍下打出17：8的反撲攻勢，差距縮小到94：97，但金塊又是葛登挺身而出，他和肯卡（Vlatko Cancar）聯手回敬6：0攻勢，衛斯特布魯克又飆進外線，除助隊回到兩位數領先還完成「大三元」，勇士追分時刻又出現連番失誤，讓金塊幾乎全場領先下以114：105帶走勝利。

三分球6投4中的葛登17日攻下本季新高38分，波特21分，衛斯特布魯締造12分、11籃板、16助攻的「大三元」；勇士以巴特勒（Jimmy Butler）23分最高，柯瑞雖有20分但三分球14投僅4中還出現全隊最高的7失誤。

柯瑞

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