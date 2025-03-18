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NBA／史密斯「關鍵罰失」 助火箭完成對76人25分逆轉秀

記者劉肇育／即時報導
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火箭史密斯故意罰球不中，中鋒森根補籃成功，將比賽拖進延長賽。（路透）
火箭史密斯故意罰球不中，中鋒森根補籃成功，將比賽拖進延長賽。（路透）

火箭隊17日在主場面對核心陣容全面缺陣的76人隊，一度以25分落後給對手，不過第四節最後56秒狂追8分扳平戰局，包括史密斯（Jabari Smith）故意罰球不進後由森根（Alperen Sengun）完成關鍵補籃，將比賽帶入延長賽，最終更在延長賽成功逆轉，以144：137險勝76人，收下7連勝。

76人17日宣布陣中球星喬治（Paul George）因為左膝蓋傷勢將接受注射治療，將加入球隊一哥安比德（Joel Embiid）與麥肯（Jared McCain）提前關機的行列後，加上馬克西（Tyrese Maxey）、羅瑞（Kyle Lowry）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、佐蒙德（Andre Drummond）等主要輪替球員都缺陣，幾乎是以「殘陣」迎戰火箭。

不過今年季中交易大限前加盟的葛萊姆斯（Quentin Grimes）頂上缺口，狂轟生涯新高的46分外帶13籃板，帶領76人一度取得高達25分的領先優勢，有機會中斷火箭6連勝。

但下半場火箭展開猛烈反撲，第三節狂轟45分扳平戰局，第四節最後56秒更在8分落後的情況下，靠著倒數5.1秒史密斯）的第二罰故意不中，由森根完成追平補籃，延長賽延續火力拿下13分，最終以7分差距戲劇化逆轉76人。

火箭4人得分在20分以上，史密斯與格林（Jalen Green）皆攻下30分，布魯克斯（Dillon Brooks）則有25分，伊森（Tari Eason）21分，第四節最後階段與延長賽挺身而出的森根則有13分、11籃板，76人則以葛萊姆斯46分最佳。

對於第四節最後階段完成關鍵「罰球失手」，讓森根補進追平分，史密斯賽後說：「當時泰特（Jae'Sean Tate）跟我說第二罰故意罰失，我還看向尤多卡（Ime Udoka），並與他確認，後來的事情大家也都看到了。」

尤多卡稱讚史密斯的罰球失手是他見過最精彩的一次，但談到一度落後76人達25分，他也說：「面對一支損兵折將的球隊，大家自然會鬆懈，這是人之常情，但顯然這是一個問題，我必須讓球隊做好準備。」

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