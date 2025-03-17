我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子「吸毒又說謊」 美國簽證恐不保

以色列對哈瑪斯發動停火以來最猛烈空襲 至少20死

NBA／加入安比德傷兵行列 76人宣布喬治「關機」

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬治。(路透)
喬治。(路透)

先是當家中鋒安比德（Joel Embiid）因左膝問題整季報銷，76人隊今天再宣布，「三巨頭」之一的喬治（Paul George）因左膝接受注射治療，將缺席本季剩餘的例行賽賽程。

34歲的喬治過去一周持續諮詢醫生，尋找治療腹股溝和膝蓋傷勢的最佳方案；他近一個月多次受傷，還有消息來源指出，明星賽前的前5場比賽，他都是注射止痛藥再上陣。

上個月喬治才宣布暫停自己的Podcast錄製，宣示全心投入賽季，如今76人直接宣布，喬治不會參加至少還有6周的例行賽賽程，且76人目前排名東區第12，和排名第10的公牛隊還有5場勝場差，想透過附加賽爭取季後賽門票難度也高。

喬治去年7月才和76人簽下4年2.12億的頂薪合約，但本季僅出賽41場，留下場均16.2分、5.3籃板和4.3助攻表現；左膝傷勢成他缺席比賽主要原因，最近則是左側腹股溝酸痛，讓他又連4場缺陣，甚至直接「關機」，成為2021到22賽季後出賽最少的賽季。

安比德和喬治也是76人薪資最高的兩位球員，兩人光是本季薪資相加就超過1億美元，但安比德本季僅出賽19場就報銷，年薪將近5千萬的喬治也將入行列，讓上季打進季後賽的76人堪稱血本無歸。

季後賽

上一則

X和Uber Eats合辦猜「NCAA三月瘋」戰績表 可贏火星之旅

延伸閱讀

NBA／約柯奇40分準大三元白搭 波爾1.8秒致勝三分彈粉碎金塊

NBA／約柯奇40分準大三元白搭 波爾1.8秒致勝三分彈粉碎金塊
NBA／柯瑞6年來首度灌籃勇士卻斷連勝 76人奇兵狂轟44分止9連敗

NBA／柯瑞6年來首度灌籃勇士卻斷連勝 76人奇兵狂轟44分止9連敗
NBA／76人宣告安比德膝傷賽季報銷 為選秀會提前卡位

NBA／76人宣告安比德膝傷賽季報銷 為選秀會提前卡位
黑色維納斯

黑色維納斯

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
勇士隊球星庫明加傷癒即將復出。(路透資料照片)

NBA／勇士連勝還有好消息 庫明加有望復出打國王

2025-03-12 00:14
大谷翔平找來名廚宴請道奇隊友。（取材自大谷翔平官方Instagram）

MLB／大谷翔平找的晚宴名廚曝光 最難預訂壽司、燒鳥店都來了

2025-03-17 00:40

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　