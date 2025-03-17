我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人商戶支票遭竄改險失13萬 銀行員工看破一可疑處

13歲女兒高調肉搜網友「沒在怕」 百度副總裁謝廣軍致歉

X和Uber Eats合辦猜「NCAA三月瘋」戰績表 可贏火星之旅

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NCAA男籃錦標賽本周開鑼，俗稱「三月瘋」的季節來臨。(美聯社)
NCAA男籃錦標賽本周開鑼，俗稱「三月瘋」的季節來臨。(美聯社)

全美大學男子籃球的總決賽本周開鑼，俗稱「三月瘋」(March Madness)季節來臨，數百萬籃球迷共襄盛舉加入全美大學體育聯盟(NCAA)錦標賽勝負表(bracket)預測大挑戰，今年準確預測所有比賽結果的幸運兒，獎品將是火星之旅。

社群網站X與Uber Eats合作推出「X勝負表預測大挑戰」(X Bracket Challenge)，接受民眾在美西時間20日晚間8時，也就是64強賽開打之前完成比賽預測登記。

太空探索科技公司(SpaceX)旗下衛星網路事業星鏈(Starlink)也是協辦單位，正確預測所有比賽結果的一名參加者，有機會獲得未來搭乘「星艦」(Starship)前往火星的最大獎。得獎者也可挑選其他替代獎品：25萬現金、購買星鏈設備後享有一年家用服務、接受為期一日的太空探索科技公司太空人訓練課程、將一件個人物品透過獵鷹9號(Falcon 9)火箭發射送入太空，或者「星艦」發射時的貴賓觀賞席位置。

福斯商業新聞網(Fox Business)17日報導，每年都有數百萬人參加勝負表預測，但不曾有任何預測表在「三月瘋」賽事全程保持完美不敗，大學籃球比賽充滿高度不確定，經常爆黑馬，幾乎所有預測在賽事當中某個階段都將碰壁。

如果沒有人達成完美預測，「X勝負表預測大挑戰Uber Eats遞送」(X Bracket Challenge Delivered by Uber Eats)將為位居第二名的參加者提供10萬元獎金，另外還將為其他優勝者提供四個價值1萬元的夢幻遊戲獎品。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)的弟弟、X平台首席產品工程師安德魯‧馬斯克(Andrew Musk)表示：「我們不只是舉辦預測大挑戰，而是重新定義球迷如何連結、競爭及憧憬，這一切都在儼然已成即時體育文化核心的社群平台上進行。」

馬斯克 火星 SpaceX

上一則

NBA／亞歷山大連續62場至少20分 瞄準布萊恩紀錄

延伸閱讀

華裔加密幣富豪 將搭馬斯克SpaceX圓太空夢 最少砸5500萬美元

華裔加密幣富豪 將搭馬斯克SpaceX圓太空夢 最少砸5500萬美元
人類與機器人誰先登火星？也成一場競賽 馬斯克有望寫歷史

人類與機器人誰先登火星？也成一場競賽 馬斯克有望寫歷史
馬斯克：星艦明年載人形機器人飛火星 最快2029載人登陸

馬斯克：星艦明年載人形機器人飛火星 最快2029載人登陸
馬斯克：特斯拉人形機器人Optimus明年有望登火星

馬斯克：特斯拉人形機器人Optimus明年有望登火星

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
勇士隊球星庫明加傷癒即將復出。(路透資料照片)

NBA／勇士連勝還有好消息 庫明加有望復出打國王

2025-03-12 00:14
大谷翔平找來名廚宴請道奇隊友。（取材自大谷翔平官方Instagram）

MLB／大谷翔平找的晚宴名廚曝光 最難預訂壽司、燒鳥店都來了

2025-03-17 00:40

超人氣

更多 >
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　