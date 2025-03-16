NBA／飆33分助湖人止4連敗 唐西奇：感覺愈來愈好

唐西奇（右二）16日面對太陽隊他繳出33分、11籃板和8助攻的全能數據，率紫金軍團以107：96守護主場勝利。(路透)

湖人 隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）持續因傷缺陣下，從獨行俠隊交易來的唐西奇（Luka Doncic）撐起大局，16日面對太陽隊他繳出33分、11籃板和8助攻的全能數據，率紫金軍團以107：96守護主場勝利，終於終止近期4連敗。

「我們知道我們必須打得更好。」唐西奇提到球隊狀況時說。他先前「背靠背」出戰金塊隊時休息，16日回到賽場就轟下全場最高分，也是過去6場出賽的第5場超過30分，他也表示狀態雖還沒到百分之百，但「每天都感覺更好」。

Luka Dončić did a little bit of everything in the @Lakers' matinee win over Phoenix!



🏀 33 PTS

🏀 11 REB

🏀 8 AST

🏀 4 3PM

🏀 2 STL pic.twitter.com/xLNFSsMM7K — NBA (@NBA) 2025年3月16日

除詹姆斯缺陣，湖人先發八村壘也因膝傷連續9場缺席，不過16日有里夫斯（Austin Reaves）加入火力挹注行列，他攻下28分，海斯（Jaxson Hayes）也貢獻穿著湖人戰袍的最高19分；先前因腳踝問題缺賽2場的芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）16日也回歸，扛起防守太陽當家球星杜蘭特（Kevin Durant）重任，讓杜蘭特前9次出手錯失8球，第二節還在進攻端貢獻2記三分彈。

本季不曾連續先發的湖人古德溫（Jordan Goodwin），16日也再度率先上陣，負責看守太陽球星布克（Devin Booker），僅管帳面上出賽28分鐘5投1中只拿2分還4犯在身，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）為子弟兵護航，他說：「千萬不要用分數評價一個球員。」