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NBA／勇士柯爾執教拿下558場勝利 笑稱「沒天賦就能做到」

記者曾思儒／即時報導
勇士隊總教頭柯爾。（美聯社）
勇士隊總教頭柯爾。（美聯社）

2014年5月來到勇士隊的總教頭柯爾（Steve Kerr），15日締造隊史新猷，率灣區大軍以97：94擊敗尼克隊迎接7連勝後，他執教勝場數來到558場，超越隊史傳奇教練阿特爾斯（Al Attles），成為勇士隊史上的最多勝教頭。

59歲的勇士教頭如往常一樣，用詼諧的方式回應締造新猷的感想，他開玩笑說：「沒有任何天賦就能做到這件事太了不起了，我只是必須指導這些傢伙。你和我開玩笑嗎？我可以帶柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）和伊古達拉（Andre Iguodala），我的意思是，很感恩這11年來有這些不可思議的陣容。」

柯爾也提到，自己的勝場數反應出整個勇士組織的實力和穩定性，球員、教練和管理層合作無間，才能有15日出現的隊史新成就。

558勝在NBA史上排名29，柯爾的「老師」、馬刺隊傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）的1415勝則是聯盟第一。

球員生涯握有5枚冠軍戒的柯爾，11年前接下勇士兵符，且在第一個執教賽季就率隊打下例行賽67勝並帶回總冠軍；柯爾目前共累積91場季後賽勝利和4座總冠軍，2015到16年賽季還曾帶隊打下例行賽73勝的NBA紀錄。

近期打出7連勝的勇士，戰績提升到39勝28敗，仍居西區第6，和第5的湖人隊勝場差2場，和緊追在後的灰狼隊只有半場勝差。

NBA 柯瑞 灣區

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