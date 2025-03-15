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NBA／巴特勒飆罕見壓哨外線 勇士退尼克奪7連勝送柯爾大禮

記者曾思儒／即時報導
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勇士以97：94力退尼克隊，收下7連勝。(路透)
勇士以97：94力退尼克隊，收下7連勝。(路透)

交易來巴特勒（Jimmy Butler）的勇士隊戰績長紅，15日巴特勒更難得投進壓哨三分彈，加上當家球星柯瑞（Stephen Curry）轟下28分和格林（Draymond Green）第四節尾聲關鍵連4分挹注，三大球星助隊以97：94力退尼克隊，不但收下7連勝，總教練柯爾更成為隊史最多勝教頭。

柯爾前一場迎接執教勇士的557勝，已經追平隊史傳奇教頭阿特爾斯（Al Attles）並列第一，15日奪勝後的558勝讓他締造勇士新猷。

幫助柯爾締造新紀錄的成員眾多，巴特勒首節「騎馬射箭」飆進打板壓哨三分球，助勇士帶著32：31微幅領先進入第二節，半場打完也握有54：50優勢；第三節柯瑞連飆2記外線讓勇士保有優勢，三節打完仍有75：72領先。

第四節穆迪（Moses Moody）進球後，勇士領先達到全場最多的84：75，但尼克有唐斯（Karl-Anthony Towns）一人連拿11分縮小分差到86：88，布里吉斯（Mikal Bridges）更投進追平球，不過穆迪切入讓勇士再回到領先，格林2罰命中後更在唐斯防守下在25.8秒切入放進保險分，領先擴大到94：88後格林還比出隊友柯瑞招牌的「睡覺」慶祝動作。

柯瑞最後4罰3中讓勇士穩住勝果，尼克就算有阿努諾比（OG Anunoby）投進壓哨三分球也為時已晚，讓主場的勇士以97：94迎接7連勝。

前一場剛締造生涯4000顆三分球進球的柯瑞，15日外線13投僅4中仍轟下全隊最高28分，穆迪18分，巴特勒11分；唐斯29分、12籃板，阿努諾比20分。

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