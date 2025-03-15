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NBA／艾克森摔斷左手 獨行俠9傷兵…比健康球員還多

記者劉肇育／即時報導
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獨行俠隊後衛艾克森(左)14日賽後傳出左手骨折的狀況。(美聯社)
獨行俠隊後衛艾克森(左)14日賽後傳出左手骨折的狀況。(美聯社)

本賽季面臨嚴重傷兵潮的NBA獨行俠隊，在14日與火箭隊之戰再度出現傷兵，後衛艾克森（Dante Exum）在首節打完後傳出左手骨折的狀況，將無限期缺陣，對原本就傷兵滿營的獨行俠再次形成打擊，而最終獨行俠也以96：133吞下近11場比賽以來的第9敗。

獨行俠主力陣容本賽季遭遇嚴重的傷病打擊，就連季中與湖人隊交易來的戴維斯（Anthony Davis）也在僅出賽一場後就因傷未再出賽，加上日前明星後衛厄文（Kyrie Irving）因膝傷報銷，兩大長人葛佛（Daniel Gafford）、萊夫利（Dereck Lively II）也持續在傷勢觀察階段，前鋒華盛頓（P.J. Washington）因腳踝傷勢本月至今也僅出賽一場，獨行俠幾乎可以說是傷了一整套的先發陣容。

而14日作客火箭主場的賽事中，獨行俠在首節打完僅以2分落後的情況下，卻再度傳出傷情，先發控球艾克森在第二節回到休息室後就未再回的場上，賽後也傳出他因為左手骨折傷勢，本賽季歸期未定，成為獨行俠傷兵名單的第9位成員，甚至比獨行俠目前能出賽的8人陣容還多出1人。

在再度遭遇傷病打擊的情況下，獨行俠後三節賽事也幾乎無力抵抗對手，最終以37分差距吞下近11場比賽的第9敗，獨行俠14日以替補上陣的威廉斯（Brandon Williams）攻下25分表現最佳，但人手充足的火箭更有7人得分上雙，其中以伊森（Tari Eason）拿下30分最多。

本賽季進入合約年的艾克森，在去年季前訓練營就發生手腕手傷的狀況並進行手術，直到上月初才復出，在厄文賽季報銷後他原被期待能扛起先發控球的重任，不過如今再度遭遇傷病打擊，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說：「這對於艾克森來說無疑是個艱難的賽季，我為他感到難過，因為他很努力想要回到球場上，現在又發生這樣的狀況，確實相當不幸。」

厄文 湖人 NBA

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