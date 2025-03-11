NBA／杜蘭特破喬丹紀錄卻錯失3分絕殺 太陽遭灰熊橫掃

杜蘭特錯失三分絕殺飲恨。（路透）

正在努力爭取附加賽門票的太陽，10日面對缺兵少將的灰熊又遭逢重擊。丟掉上半場一度領先16分的優勢，進入第四節決勝期的追擊也是功虧一簣，隨著杜蘭特（Kevin Durant）最後28呎遠的三分出手未中，太陽以118：120飲恨。

灰熊本季4戰橫掃太陽，彷彿成了剋星，4場比賽差距都不大，一共只輸17分。

度過前面4連敗陰霾，灰熊目前取得3連勝，排名回到西區第4，和湖人 之間已無勝差；灰熊近10場比賽有8場比分差在7分或7分以內，灰熊從中取得4勝4敗的成績。

另一方面，由於獨行俠10日也是驚險擊退馬刺，與太陽之間的差距又擴大到2.5場，太陽仍在西區第11名苦苦掙扎。

第四節獨拿10分的莫蘭特（Ja Morant），全場13投9中外加10罰全中，攻下29分12助攻4籃板；灰熊7人得分上雙，傑克森（GG Jackson）和赫夫（Jay Huff）皆拿到14分，小皮本（Scotty Pippen Jr）13分。

簽下雙向合約的史班瑟（Cam Spencer），此戰拿下生涯新高16分，他在最後14.4秒的兩罰俱中，將領先優勢擴大5分；史班瑟第三節尾聲還和杜蘭特發生爭執，兩人都被吹了技術犯規。值得一提的是，史班瑟的哥哥Pat目前正效力金州勇士，之前是美國大學袋棍球巨星。

杜蘭特砍進7記三分球，奮力拿下35分5籃板5助攻，他在35歲之後累積20場破35分的比賽，超越喬丹 （Michael Jordan）的19場，與柯瑞 （Stephen Curry）並列史上第2多，落後詹姆斯（LeBron James）的48場。

布克（Devin Booker）獲得26分9籃板6助攻，比爾（Bradley Beal）則是再度缺陣。太陽團隊三分球38投20中。