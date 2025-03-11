NBA／柯瑞250顆三分球、巴特勒大三元 勇士退拓荒者奪5連勝

柯瑞生涯累積三分球進球數達到3998球。(美聯社)

前一場碰活塞隊完成生涯25000分里程碑，勇士隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）繼續朝另個史無前例的紀錄邁進，10日面對拓荒者隊他投進5記三分彈，生涯累積三分球進球數達到3998球，只差2球就能成為4000顆進球俱樂部第一人；柯瑞也在本場完成單季250顆三分球進球紀錄。

勇士除有柯瑞外線發揮，巴特勒（Jimmy Butler）還繳出轉戰勇士第一次「大三元」，加上小裴頓（Gary Payton II）轟下生涯新高26分，聯手助隊以130：120擊敗拓荒者，5連勝到手。

柯瑞前一戰成為史上第26位生涯25000分成員，4000顆三分球倒數也進入個位數；賽前他只要再7球就能成為史上第一人，首節他2次外線出手都命中，助隊取得35：27領先。

第二節柯瑞雖沒再有三分球進帳，不過有小裴頓、希爾德（Buddy Hield）加入外線開火行列，半場打完助勇士取得68：49領先。

勇士上半場就轟進12記三分球，命中率高達5成7，全隊已有4人得分兩位數。

拓荒者第三節打出22：9的反撲攻勢，將差距縮小到71：77，勇士靠柯瑞3罰後再飆進單場第3顆三分彈，3分29秒他再追加一球，先達成連5季、生涯第11次單季250顆三分球進球紀錄。3分01秒柯瑞單節第3顆三分球破網，讓勇士領先回到94：82，但拓荒者再以一波8：0攻勢追進比分，勇士靠希爾德和穆迪（Moses Moody）接連外線開火，三節打完仍握有102：92優勢。

小裴頓第四節和格林（Draymond Green）合作演出空中接力灌籃，除讓領先擴大到113：98，更讓主場球迷歡聲雷動；火箭雖有阿夫迪賈（Deni Avdija）和西蒙斯（Anfernee Simons）領頭追分，仍無法縮小差距，最終勇士就以130：120迎接5連勝。

柯瑞10日三分球11投5中攻下24分，三分球6投4中的小裴頓轟下生涯新高26分，希爾德也有三分球9投6中拿20分表現，穆迪也有20分，巴特勒完成15分、10籃板、10助攻的「大三元」。

火箭以阿夫迪賈34分、16籃板最佳，西蒙斯32分。