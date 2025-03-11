我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

NBA／柯瑞250顆三分球、巴特勒大三元 勇士退拓荒者奪5連勝

記者曾思儒／即時報導
柯瑞生涯累積三分球進球數達到3998球。(美聯社)
柯瑞生涯累積三分球進球數達到3998球。(美聯社)

前一場碰活塞隊完成生涯25000分里程碑，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）繼續朝另個史無前例的紀錄邁進，10日面對拓荒者隊他投進5記三分彈，生涯累積三分球進球數達到3998球，只差2球就能成為4000顆進球俱樂部第一人；柯瑞也在本場完成單季250顆三分球進球紀錄。

勇士除有柯瑞外線發揮，巴特勒（Jimmy Butler）還繳出轉戰勇士第一次「大三元」，加上小裴頓（Gary Payton II）轟下生涯新高26分，聯手助隊以130：120擊敗拓荒者，5連勝到手。

柯瑞前一戰成為史上第26位生涯25000分成員，4000顆三分球倒數也進入個位數；賽前他只要再7球就能成為史上第一人，首節他2次外線出手都命中，助隊取得35：27領先。

第二節柯瑞雖沒再有三分球進帳，不過有小裴頓、希爾德（Buddy Hield）加入外線開火行列，半場打完助勇士取得68：49領先。

勇士上半場就轟進12記三分球，命中率高達5成7，全隊已有4人得分兩位數。

拓荒者第三節打出22：9的反撲攻勢，將差距縮小到71：77，勇士靠柯瑞3罰後再飆進單場第3顆三分彈，3分29秒他再追加一球，先達成連5季、生涯第11次單季250顆三分球進球紀錄。3分01秒柯瑞單節第3顆三分球破網，讓勇士領先回到94：82，但拓荒者再以一波8：0攻勢追進比分，勇士靠希爾德和穆迪（Moses Moody）接連外線開火，三節打完仍握有102：92優勢。

小裴頓第四節和格林（Draymond Green）合作演出空中接力灌籃，除讓領先擴大到113：98，更讓主場球迷歡聲雷動；火箭雖有阿夫迪賈（Deni Avdija）和西蒙斯（Anfernee Simons）領頭追分，仍無法縮小差距，最終勇士就以130：120迎接5連勝。

柯瑞10日三分球11投5中攻下24分，三分球6投4中的小裴頓轟下生涯新高26分，希爾德也有三分球9投6中拿20分表現，穆迪也有20分，巴特勒完成15分、10籃板、10助攻的「大三元」。

火箭以阿夫迪賈34分、16籃板最佳，西蒙斯32分。

柯瑞

上一則

場邊人語／強尼勇猛 挺身追夢

下一則

NBA／板凳神射狂寫得分紀錄 塞爾蒂克5連勝送爵士出局

延伸閱讀

NBA現役第1人 柯瑞接任戴維森學院「助理總經理」

NBA現役第1人 柯瑞接任戴維森學院「助理總經理」
NBA／柯瑞達25000分里程碑 史上第26人

NBA／柯瑞達25000分里程碑 史上第26人
NBA／為勇士出賽11戰奪10勝 巴特勒還創54年來罕見紀錄

NBA／為勇士出賽11戰奪10勝 巴特勒還創54年來罕見紀錄
NBA／勇士開局落後22分 柯瑞狂轟40分逆轉籃網

NBA／勇士開局落後22分 柯瑞狂轟40分逆轉籃網

熱門新聞

NBA洛杉磯湖人隊。

NBA／湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼近史上最高

2025-03-07 23:05
巴特勒加入後勇士戰績直線上升。(路透)

NBA／為勇士出賽11戰奪10勝 巴特勒還創54年來罕見紀錄

2025-03-08 02:10
騎士球星米契爾（右）單場15分。(美聯社)

NBA／34年來首見 騎士第4節打爆公鹿 14連勝創特別紀錄

2025-03-09 23:35
湯普森。 (路透)

NBA／預言獨行俠將10連敗 湯普森爸：我兒子像在「煉獄」

2025-03-06 23:30

NBA／獨行俠還沒慘完…1場比賽傷3人 教頭基德快被逼瘋

2025-03-10 01:10
柯瑞狂轟40分。（美聯社）

NBA／柯瑞秀神奇三分加40分 格林：就像在看太陽馬戲團

2025-03-07 02:15

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了