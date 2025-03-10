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NBA／詹姆斯腹股溝拉傷 傳可能缺席1至2周

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯預計將缺席一至兩周。(路透)
詹姆斯預計將缺席一至兩周。(路透)

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）在對陣波士頓塞爾蒂克的比賽中不慎拉傷腹股溝，預計將缺席1至2周。根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹姆斯將在24小時內靜養後進行重新評估，以確定傷勢恢復狀況。

詹姆斯是在比賽第四節一次轉身出手過程中，疑似過度伸展導致受傷，隨後退出比賽，最終湖人以101-111不敵塞爾蒂克。他此役繳出22分、14籃板、9助攻的全面數據。賽後他對於傷勢表示：「不太擔心，這與我2018年首次在湖人隊時的腹股溝拉傷類似，但沒有那次嚴重。」當時的傷勢導致他缺席17場比賽，並影響了整個賽季的狀態。

詹姆斯透露，他將與湖人訓練師曼西亞斯（Mike Mancias）討論治療方案，並進行影像檢查，但目前仍計畫隨隊進行接下來的客場之旅。他補充道：「我對這類傷勢有經驗，知道該怎麼處理。」

本賽季至今，詹姆斯出戰58場比賽，場均可攻下25.0分、8.2籃板、8.5助攻，投籃命中率高達52%，三分球命中率為38%。過去10場比賽中，他有8場得分超過25分，且湖人隊在本場失利前曾取得8連勝。

倘若詹姆斯缺陣1至2周，他可能無法參與與公鹿（2場）、金塊（2場）等關鍵比賽，這對湖人的排名競爭至關重要。目前湖人戰績為40勝22敗，以些微勝率之差領先金塊，雙方之間無勝差，領先灰熊（39勝24敗）及火箭（39勝25敗）也僅有1場、2場勝差，西區前段班排名席次仍存變數。

湖人 洛杉磯 波士頓

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