我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

NBA／34年來首見 騎士第4節打爆公鹿 14連勝創特別紀錄

記者曾思儒／即時報導
騎士球星米契爾（右）單場15分。(美聯社)
騎士球星米契爾（右）單場15分。(美聯社)

騎士隊的連勝路仍是進行式，9日在點點開花下以112：100擊敗公鹿隊，14連勝到手，54勝10敗戰績持續笑傲群雄，還締造特別紀錄。

根據統計，騎士這波2月初開始的14連勝，每場得分至少從110分起跳，成為史上第2隊，過去僅有1986年的塞爾蒂克隊曾經辦到，當季「綠衫軍」也捧起最後金盃。

騎士9日首節取得34：32領先，半場打完優勢擴大到62：52；公鹿雖有「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍追分，但騎士隊第四節打出一波13：0強攻將差距拉大到102：84，最後3分鐘公鹿就把主力都換下，讓騎士輕鬆以12分差帶走勝利。

安戴托昆波9日轟下全隊最高30分，生涯得分達到20077分，超越錢伯斯（Tom Chambers）的20049分，上升到史上第50名；里拉德（Damian Lillard）為公鹿貢獻22分，羅林斯（Ryan Rollins）板凳拿下10分。

騎士先發得分都達兩位數，史特魯斯（Max Strus）三分球9投5中攻下19分是全隊最高，米契爾（Donovan Mitchell）15分，葛蘭德（Darius Garland）和莫布里（Evan Mobley）各13分，艾倫（Jarret Allen）11分。

上一則

MLB／熱身賽初登板 台右投莊陳仲敖2局無失分喜收救援成功

延伸閱讀

NBA／柯瑞達25000分里程碑 史上第26人

NBA／柯瑞達25000分里程碑 史上第26人
NBA／加入里拉德行列 安戴托昆生涯2萬分達陣

NBA／加入里拉德行列 安戴托昆生涯2萬分達陣
NBA／盼解除上場時間限制 字母哥：有助於找回節奏

NBA／盼解除上場時間限制 字母哥：有助於找回節奏
NBA／交易後首戰前東家 庫茲瑪助公鹿3連勝

NBA／交易後首戰前東家 庫茲瑪助公鹿3連勝

熱門新聞

NBA洛杉磯湖人隊。

NBA／湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼近史上最高

2025-03-07 23:05
巴特勒加入後勇士戰績直線上升。(路透)

NBA／為勇士出賽11戰奪10勝 巴特勒還創54年來罕見紀錄

2025-03-08 02:10
里夫斯傷勢無大礙。（美聯社）

NBA／湖人里夫斯MRI檢查傷勢沒太嚴重 列每日觀察名單

2025-03-02 19:09
湯普森。 (路透)

NBA／預言獨行俠將10連敗 湯普森爸：我兒子像在「煉獄」

2025-03-06 23:30
柯瑞狂轟40分。（美聯社）

NBA／柯瑞秀神奇三分加40分 格林：就像在看太陽馬戲團

2025-03-07 02:15
陳傑憲的發言被上了不同字幕。圖/翻攝自YT

陳傑憲講中華隊字幕卻變台灣隊 華視聲明「不認有錯」

2025-03-02 09:49

超人氣

更多 >
今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉

今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡