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NBA／柯瑞秀神奇三分加40分 格林：就像在看太陽馬戲團

記者劉肇育／即時報導
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柯瑞狂轟40分。（美聯社）
柯瑞狂轟40分。（美聯社）

勇士6日作客籃網主場，克服首節一度超過20分的落後亂流，在下半場一路緊咬比分，並且靠著柯瑞（Stephen Curry）在第四節最後6分多鐘豪取14分的表現逆轉戰局，以2分差距險勝籃網，賽後連籃網主帥費南德茲（Jordi Fernandez）都稱讚柯瑞就是史上最佳射手。

勇士作客籃網主場在開賽被對手打出一波27：5的攻勢，一度陷入高達22分落後劣勢，不過接下來柯瑞領軍展開反擊，包括在第二節槍響前投進一顆神奇的半場轉身大號三分球，幫助勇士在上半場打完追到僅剩5分差距。

下半場柯瑞持續開砲，尤其在第四節拉鋸階段他個人單節狂掃14分，其中包括在比賽最後61秒，投進決定勝負的三分球，幫助勇士取得雙位數領先，最終勇士也以2分差距收下近12場比賽以來的第10勝。

對於柯瑞單場拿下40分，生涯在30歲後已經40度拿下40分，在史上僅次於喬丹（Michael Jordan）的44次，談到柯瑞的表現，格林（Draymond Green）說：「柯瑞在每個球場都上演如此精彩的表現，這讓他能把每場比賽都打成主場比賽，我們很幸運能夠看到他這樣打球。看他的比賽就像是在看表演，有點像是太陽馬戲團之類的，這不是你平常可以看到的表現，這裡面包括一連串的高難度動作。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也表示，「他度過了一段不可思議的客場之旅，他在每座城市都上演精采表現，不少城市的球迷都因為他而得到歡樂，這也是為什麼每個球迷都喜歡柯瑞的原因。」

至於籃網主帥費南德茲也說：「這就是柯瑞為什麼是歷史最佳射手、最佳球員，當你與這樣的球員一起比過賽後，你就會了解到這一點。」

柯瑞 喬丹

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