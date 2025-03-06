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NBA／加入里拉德行列 安戴托昆生涯2萬分達陣

記者曾思儒／即時報導
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公鹿隊球星「希臘怪物」安戴托昆波，生涯得分達到2萬分大關，成為NBA史上第52人。（路透）
公鹿隊球星「希臘怪物」安戴托昆波，生涯得分達到2萬分大關，成為NBA史上第52人。（路透）

公鹿隊球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）5日達成生涯里程碑，他面對獨行俠隊攻下32分、15籃板，除率隊以137：107奪下4連勝，生涯得分也達到2萬分大關，成為NBA史上第52人。

安戴托昆波賽前例行賽得分合計19978分，5日第三節他一次切入完成2萬分里程碑，加入隊友里拉德（Damian Lillard）行列；里拉德是最近一個進入2萬分俱樂部的成員，他在上季完成，「希臘怪物」本季也加入。

公鹿之後也發布一支致敬影片，開頭是年輕時期的安戴托昆波，發表夢想時說想成為一位NBA球員的青澀模樣，接續是2013年選秀會第一輪第15順位被公鹿指名，以19歲的年紀達成「成為NBA球員」夢想，之後就是他各個精采集錦，包括帶領公鹿奪下2021年總冠軍的畫面。

安戴托昆波生涯12個球季都效力公鹿，在隊史出賽場次、出賽時間、進球數、籃板、助攻、阻攻、大三元和得分都名列第一，且2度獲得聯盟MVP、2020年年度最佳防守球員，且8度入選明星賽。

若把ABA時期也加入，共有56位球員生涯累積超過2萬分。

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）4日剛達成生涯5萬分里程碑，儘管這是加入季後賽的得分，不過詹姆斯例行賽41187分仍是史上第一，分數甚至是安戴托昆波的兩倍。

NBA 季後賽 湖人

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