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NBA／亞歷山大狂轟51分 雷霆退火箭奪第50勝

記者曾思儒／即時報導
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亞歷山大。(美聯社)
亞歷山大。(美聯社)

雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天再打出問鼎年度MVP的身手，面對火箭隊他狂轟51分，率隊下半場擺脫糾纏，以137：128迎接本季第50勝。

亞歷山大全場30投18中，包括三分球9投5中，加上10罰全把握，收穫本季第4場超過50分紀錄，另有7助攻、5籃板和1抄截；根據統計，本季還沒有其他球員有過至少2場單場「50分+」，亞歷山大不但已累積4場，且都是美國時間今年1月22日後發生。

不只亞歷山大火力全開，雷霆還有威廉斯（Jalen Williams）外圍開砲，他三分球5投4中挹注24分，助雷霆第三節打出39：27攻勢，將半場打完的1分領先擴大到13分；第四節火箭一度追到106：112，但威廉斯進球後隊友多特（Luguentz Dort）再連飆2記三分彈，一波8：0攻勢澆熄火箭反撲氣燄，最終雷霆就以9分差迎接4連勝。

火箭去年選秀會挑中的「探花」謝普得（Reed Sheppard）今天首度先發上陣就攻下生涯新高25分，惠特摩（Cam Whitmore）也有全隊最高27分表現，但在當家中鋒森根（Alperen Sengun）背部不適下仍吞下2連敗。

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