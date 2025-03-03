NBA／巴特勒回歸、柯瑞傳10助攻 勇士賞黃蜂7連敗

巴特勒。(美聯社)

前一戰碰76人隊終止連勝的勇士 隊，今天迎接「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）回歸馬上收下勝場，當家球星柯瑞 （Stephen Curry）和希爾德（Buddy Hield）聯手飆進8記三分彈，助隊以119：101收下近7戰的第6勝。

勇士首節打出28：15攻勢，黃蜂雖靠薩朗（Tidjane Salaun）節末連飆2記三分彈縮小差距，半場打完仍陷入49：58落後；柯瑞上半場一度出現走路一跛一跛狀況，在重新調整球鞋後仍留在場上。

第三節黃蜂在小鮑爾（LaMelo Ball）和諾基奇（Jusuf Nurkic）發揮下一度將比分追到63：65，不過勇士有柯瑞和格林（Draymond Green）聯手回敬10：1強攻，領先回到兩位數，三節打完也握有86：77領先，加上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和希爾德第四節連飆外線，讓勇士回到安全領先。

黃蜂追分之際，波傑姆斯基和希爾德又一起追加3記三分彈，連格林也加入外圍開火行列，最終勇士就以119：101收下本季對戰黃蜂的2連勝。

希爾德今天三分球9投5中攻下全隊最高22分，柯瑞貢獻3記三分球在內的21分外帶10助攻，波傑姆斯基投進4記三分球在內的19分，格林16分、13籃板，前一場因背部不適缺席的巴特勒13分。

黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）轟下全場最高35分，小鮑爾25分，球隊仍吞下7連敗。