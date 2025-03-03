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NBA／詹姆斯生涯5萬分差1分 湖人退快艇衝上西區第2

記者曾思儒／即時報導
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詹姆斯面對快艇隊的「洛城內戰」攻下17分。（路透）
詹姆斯面對快艇隊的「洛城內戰」攻下17分。（路透）

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）生涯5萬分再進一步，他在面對快艇隊的「洛城內戰」攻下17分，只差1分就能達成史無前例成就，且湖人在唐西奇（Luka Doncic）29分、9助攻、6籃板領軍下一路領先快艇隊，連兩場的「洛城內戰」以108：102奪勝，6連勝入袋後排名也超越金塊隊，成為西區第2名的隊伍。

詹姆斯賽前例行賽得分41820分、季後賽累積8162分，加總是49982分，代表2日只要拿下18分就能達成生涯5萬分的史上第一人里程碑；他在第四節投進三分球、單場累積17分後曾短暫下場休息，4分12秒回到場上後多次出手，但沒能再進球，讓紀錄再緩一緩。

「小皇帝」雖沒達成紀錄，湖人從開賽一路領先，首節取得34：28攻勢，第二節再靠快艇超過7分半1分未得，半場差距擴大到56：43。

快艇下半場在雷納德（Kawhi Leonard）領軍下縮小差距，最後1分鐘追到102：107，不過詹姆斯最後30秒送上關鍵麻辣鍋，快艇接續2次出手也沒把握，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）搶下防守籃板後2罰中1再下保險分，最終就以6分差距延續連勝。

唐西奇2日29分、9助攻都是全隊最高，已連3場得分超過20分，替補出賽的新秀肯奈特（Dalton Knecht）三分球8投5中挹注19分，詹姆斯17分、9助攻，預計台灣時間周三面對鵜鶘隊就能達成5萬分里程碑。

快艇以雷納德33分最高，鄧恩（Kris Dunn）15分，「大鬍子」哈登（James Harden）14投僅4中拿13分。

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