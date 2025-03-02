NBA／差點又浪費20分領先 塞爾蒂克驚險退金塊

塞爾蒂克驚險以110：103打敗金塊，守住主場勝利。（路透）

前一場浪費最多22分領先，衛冕軍塞爾蒂克隊2日碰金塊隊差點讓逆轉劇本再上演，最多20分領先在最後3分鐘被追到3分差，靠懷特（Derrick White）和霍福特（Al Horford）即時進球止血，最終才驚險以110：103守住主場勝利，避免本季首度吞下3連敗。

塞爾蒂克上半場最多握有59：39領先，不過金塊下半場吹起追分號角，第三節末打出一波10：0攻勢，三節打完將差距縮小到77：83；第四節布勞恩（Christian Braun）和穆雷（Jamal Murray ）接連飆進外線再追近差距，穆雷上籃得手後更將比分追到99：102，不過反撲仍差一步。

「綠衫軍」以布朗（Jaylen Brown）22分最佳，霍福特19分、懷特17分，泰托姆（Jayson Tatum）雖有16分但15投僅4中。

金塊穆雷第四節攻下13分、全場26分，布勞恩貢獻24分；開賽腳步就有點跛的當家球星約柯奇（Nikola Jokic）仍上場39分鐘，繳出20分、14籃板、9助攻的「準大三元」成績單。

輸球後的金塊戰績落到39勝22敗，若是2日湖人 隊在「洛城內戰」擊敗快艇 隊，排名就會超車金塊來到西區第2位。