NBA／米契爾輪休照拿第50勝 騎士延長賽退拓荒者奪10連勝

騎士隊杭特。（路透）

尋求10連勝的騎士隊，2日雖遇拓荒者隊頑強抵抗，但延長賽靠杭特（De'Andre Hunter）最後30秒投進超前三分彈，驚險以133：129收下勝利，不但成為本季第一支拿下50勝的隊伍，也是球隊本季第3度連勝場次達到兩位數。

騎士第三節最多還落後18分，2日在明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）輪休下仍展現聯盟戰績最佳的戰力，交易大限前從老鷹隊換來的杭特三分球9投5中轟下32分，傑洛米（Ty Jerome）貢獻25分，莫布里（Isaiah Mobley）也挹注20分，助隊連兩場上演逆轉勝。

騎士前一戰先在波士頓 克服22分落後，後來居上氣走衛冕軍塞爾蒂克隊，2日回到主場延續連勝旅程，寫下開季15連勝以及去年12月到今年1月的12連勝後，再一次的兩位數連勝，主場戰績也推進到28勝4敗。

阿夫迪賈（Deni Avdija）為拓荒者攻下30分、12籃板和10助攻，生涯首度「大三元」卻錯過勝利機會；延長賽最後44秒投進三分球助拓荒者129：128領先的西蒙斯（Anfernee Simons）貢獻27分。

由於3月將面臨29天16場的密集賽程，騎士教頭亞特金森（Kenny Atkinson）透露，球隊會讓球員做適當輪休，為季後賽 準備。