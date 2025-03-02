NBA／6年來首灌驚艷全場 柯瑞親口宣布：生涯最後一灌

球星柯瑞第四節成焦點人物，他一次快攻後單手爆扣，上演暌違6年的灌籃。(美聯社)

近況正好的勇士 隊，1日意外以119：126敗給76人隊，讓主力中鋒安比德（Joel Embiid）本季報銷的費城 勁旅主場止住9連敗，不過勇士當家球星柯瑞 （Stephen Curry）第四節成焦點人物，他一次快攻後單手爆扣，上演暌違6年的灌籃，不過36歲的他賽後直接宣布，這記灌籃將是職業生涯最後一灌。

柯瑞提到，整年幾乎都和些膝蓋狀況共處，1日感覺很不錯，「你想利用這難得的機會，但那可能是我最後一次灌籃。喔，我現在就宣布，這就會是你們看到的最後一灌。」

這是柯瑞從美國時間2019年2月21日後首度灌籃，他透露早上投籃訓練時，球隊助理教練史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）才說，想看一個灌籃，「他整年都沒這樣說，我也整年沒聽到了，然後今晚就發生，有點有趣。」

The last time Stephen Curry dunked in a game was SIX YEARS AGO 😱 https://t.co/Ydhswm2Odp pic.twitter.com/9HADNP60TW — Golden State Warriors (@warriors) 2025年3月2日

「這只是1日早上很隨意的意見，發生了真的太搞笑了。」柯瑞總結說。

記性很好的柯瑞還記得6年前的灌籃，他說：「那是在主場，右翼或是右角落，有點開後門，我想是杜蘭特（Kevin Durant）傳的球。」

有記者再詢問，1日灌籃是否真的是柯瑞生涯最後一灌，柯瑞也給了肯定答案，「當然，之後我只會上籃，這已經花了我所有力氣。」