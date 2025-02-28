NBA／灰狼愛德華遭驅逐 唐西奇關鍵三分讓湖人收4連勝

湖人隊球星唐西奇（左）27日在比賽最後階段命中高難度三分球，率領球隊擊敗灰狼隊。圖為唐西奇第一節上籃。（美聯社）

在前一場面對雷霆隊完成25分逆轉秀後，灰狼隊27日作客湖人 隊主場，一度有機會再上演大反撲，不過第三節中段球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）因吞下第二次技術犯規遭到驅逐，還將面臨一場禁賽處分，湖人則靠著唐西奇（Luka Doncic）比賽最後階段的高難度三分球命中，最終以111：102擊敗灰狼，收下4連勝。

湖人前一場比賽在主場擊敗唐西奇的前東家獨行俠隊後，27日則是迎戰剛完成戲劇化逆轉秀的灰狼，不過上半場湖人雙星唐西奇與詹姆斯（LeBron James）就領軍出擊，兩人在前兩節就合計攻下32分，加上里夫斯（Austin Reaves）也攻下9分，幫助湖人取得11分領先。

易籃後，灰狼一度展開反擊，不過上半場攻下13分的愛德華，卻在該節中段因為不滿裁判判決，並且將球丟向觀眾席吞下個第二次技術犯規遭到驅逐出場，且個人本季已累積16次技術犯規，將面臨一場禁賽處分。

在少了球隊一哥的情況下，灰狼第四節則是由板凳出發的香農（Terrence Shannon Jr.）領軍追擊，他在第四節中段一度率隊打出11：0的反擊，幫助灰狼在比賽最後5分半鐘追到僅剩3分差距，但下半場一分未得的唐西奇在關鍵時刻再度接管戰局，先是上籃命中，又在比賽最後3分半鐘投進一記超高難度的後仰三分跳投，幫助湖人擴大到7分領先，奠定比賽勝基，最終湖人就以9分差距拿下4連勝。

湖人27日以詹姆斯攻下33分、17籃板表現最佳，唐西奇則有21分、13籃板、5助攻，里夫斯23分，至於灰狼則以下半場表現搶眼的香農攻下25分最佳，至於愛德華在退場前則留下18分、6籃板、5助攻。