NBA／全隊23記三分彈 熱火擒老鷹甩巴特勒離隊低潮

熱火隊赫洛（右）為這場勝利貢獻24分。（美聯社）

近7戰吞下6敗的熱火隊，26日終於一吐怨氣，面對老鷹隊狂轟本季新高的23記三分彈，以131：109大勝止敗，貢獻24分的赫洛（Tyler Herro）務實說：「任何時刻能拿下勝利，我們都很開心。」

熱火本季陷入「茶壺裡的風暴」，球星巴特勒（Jimmy Butler）和球團出現狀況，就算把巴特勒送到勇士 ，熱火戰績也不見起色，26日比賽成為近期低潮中的一絲曙光，赫洛強調，不論是贏1分、半分或是30分都不打緊，「無論多少，我們都會贏得勝利，希望在這樣基礎下持續努力。」

連兩場對手都是老鷹，熱火卻打出截然不同內容，兩天前只拿86分，場均3成21命中率是本季最糟，三分球也只有40投7中表現，單場進攻效率寫下另一個本季最差紀錄；此役狂轟131分是賽季次高，5成92命中率更是賽季最佳，5成48的三分球命中率同樣是本季最好，22分的勝分更是超過一個月的最大勝場。

23記三分彈也是熱火隊史單場第2多進球，只少於去年12月初面對湖人 隊的24球紀錄，教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「我們不會總是這樣，投進20個（三分球），但你會想創造出大空檔，這些真的是很好機會。進攻上球流動很好，這對球員們來說很有趣，對球迷來說也很有趣。」

熱火有7位球員加入外線開火行列，赫洛8投4中攻下24分，板凳出發的羅賓森（Duncan Robinson）13投6中同樣攻下24分，米契爾（Davion Mitchell）5次外線出手都命中貢獻20分，海史密斯（Haywood Highsmith）外線5投4中挹注14分，從勇士被交易到熱火的維金斯（Andrew Wiggins）也贊助1記三分球在內的15分。