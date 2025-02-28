NBA／詹皇為何離開熱火？韋德：總管不准他吃巧克力餅

詹姆斯離開熱火隊，被指是不滿總管萊里管太多。（路透）

熱火隊曾有詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）和波許（Chris Bosh）的超豪華三巨頭，雖拿下2座冠軍，但只打4年就因為詹皇離隊而解體。對此，韋德認為詹皇會離開是因為熱火總管萊里（Pat Riley）管太多。

韋德認為萊里拿走詹皇最愛的巧克力餅乾，導致後來詹皇離隊，「那是我第一次有預感，覺得詹姆斯可能不會回來了。有一件事你絕對不能做，那就是動詹姆斯的餅乾；這是認真的，他超愛巧克力餅乾，巧克力餅乾和冰淇淋是他的最愛。」

韋德提到詹皇每次上飛機都會帶一袋餅乾、一袋私廚準備的餐點，因為他對飲食很講究，不會吃飛機餐，打牌時他會請人幫他拿餅乾，韋德回憶，「那天空服員走過來，說機上沒有餅乾了，那傢伙直接不打牌了，坐在那不說話。」

韋德認為萊里管過頭了，詹皇是成年人，不能把餅乾拿走，這些東西是他們熬過去的關鍵。韋德認為一定要維持習慣或舒適感，否則打球無法正常發揮，但萊里心情不好時，會把這些舒適感都帶走。

至於被交易到獨行俠隊後，戴維斯（Anthony Davis）25日以客隊身分重返洛杉磯 ，湖人 球團送上致敬影片，球迷也給他熱烈歡呼，養傷中的戴維斯也感性說，若有上陣的感觸應該會更多一些，但仍能從影片和球迷反應感受到滿滿的愛和熱情。

無預警被交易到獨行俠的戴維斯坦言，交易消息出來不久，他就能明白這是「商業本質」，儘管自己2020年和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）打下冠軍金盃，也曾5度入選年度陣容和防守陣容，自己仍是被交易的那位球員。

戴維斯也還原交易發生時，他接到湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）電話，得知消息的當下他不可置信，還打了視訊電話給詹姆斯，希望得知更多狀況；「他是我並經作戰6年的戰友，所以我第一件想做的事情就是打給他」。